디스코 기반의 신곡 '터치 바이 터치' 예고

그룹 멋진녀석들 /사진=DNA엔터테인먼트 제공

그룹 멋진녀석들(GreatGuys)이 4월 18일 컴백한다.1일 DNA엔터테인먼트는 "멋진녀석들이 세계 모든 이들에게 전하는 희망의 메시지가 담긴 노래 '터치 바이 터치(Touch By Touch)'로 컴백한다"고 알리며 공식 SNS 채널을 통해 단체 콘셉트 포토를 공개했다.멋진녀석들은 동휘가 지난해 11월 의경으로 입대하고, 재이가 건강 상의 문제로 휴식기를 가져 총 9명의 멤버 중 7명으로 컴백하게 됐다.오는 4월 18일 발매하는 스페셜앨범 '어게인(AGAIN)'은 전 세계가 코로나19로 인해 힘든 시기에 마음껏 다시 일하고 싶고, 만나고 싶고, 여행하고 싶고, 사랑하고 싶은 염원을 담고 있다. '위 캔 고 백(WE CAN GO BACK)'이라는 슬로건을 내세워 '우린 분명히 다시 코로나 이전의 일상으로 돌아갈 수 있다'는 희망의 메시지를 녹였다.타이틀 곡 '터치 바이 터치'는 그동안 멋진녀석들이 보여준 느낌과 다른 디스코 기반의 음악으로, 타격감 넘치는 드럼 리듬과 따뜻하면서도 시원함이 느껴지는 보컬이 인상적이다. 래퍼 동인이 직접 작사, 작곡에 참여해 긍정적인 기운이 넘치는 가사와 멜로디에 멋진녀석들만의 음악성을 더했다.공개된 단체 콘셉트 포토에는 몽환적 분위기 속 파스텔톤의 정장을 입은 스타일리시한 멋진녀석들만의 비주얼이 담겼다. 심플한 배경의 단체샷에서는 한층 유니크해진 멋진녀석들만의 매력이 컴백에 대한 기대감을 고조시킨다.이번 스페셜앨범 타이틀곡 '터치 바이 터치'는 글로벌 팬들을 위해 영어버전으로도 발매될 예정이라 더욱 기대를 모으고 있다.현재 막바지 컴백 준비작업에 박차를 가하고 있는 멋진녀석들은 "힘든 시기에 어렵게 컴백하는 만큼 이번 앨범이 본인들을 전 세계에 알릴 수 있는 기회라 생각하고 그 어느 때보다도 몸이 부서져라 최선을 다해 활동할 생각이다"고 당찬 각오를 전했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com