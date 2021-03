RBW, 6년 만에 걸그룹 론칭

7인조 걸그룹 퍼플키스

프리 데뷔 싱글로 눈도장

퍼플키스 /사진=RBW 제공

RBW 신인 걸그룹 퍼플키스(PURPLE KISS)가 정식 데뷔일을 확정지었다.소속사 RBW는 "퍼플키스가 3월 15일 오후 6시 정식 데뷔 앨범을 발매하고 가요계 첫 발을 내딛는다. RBW가 6년 만에 론칭하는 걸그룹인 만큼 고퀄리티 있는 음악과 퍼플키스만의 색깔로 가득 찬 앨범을 선보이기 위해 심혈을 기울였으니 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.앞서 퍼플키스는 지난 1일 공식 SNS를 통해 로고 모션 영상을 공개하며 본격적인 데뷔 카운트다운을 알렸다. 임팩트 있는 모션과 함께 퍼플키스의 보라색 공식 로고가 등장, 가요계를 보라색으로 물들인다는 야심찬 각오가 담겨 화제를 모았다.앞서 퍼플키스는 두 장의 프리 데뷔 싱글을 통해 데뷔 전부터 한차례 대중 앞에 눈도장을 찍었다. 'My Heart Skip a Beat'로 걸파워 퍼포먼스를 선보였고, 이어 'Can We Talk Again'을 통해 매혹적인 파워 보컬로 큰 호평을 받았던 만큼 데뷔곡으로 어떤 모습을 보여줄지 기대감이 증폭되고 있다.퍼플키스는 여러 가지 색이 조화롭게 섞인 보라색처럼 각 멤버의 다양한 개성이 모여 만들어진 음악적 색깔을 뜻하는 퍼플(Purple)과 많은 이야기 속 사랑의 힘을 표현할 때 사용하는 소재인 키스(Kiss)의 합성어로, 보라색처럼 다양한 음악적 색깔로 많은 사람들에게 사랑을 전한다는 의미를 담고 있다.박지은, 나고은, 도시, 이레, 유키, 채인, 수안으로 구성된 7인조 걸그룹 퍼플키스는 멤버 중 박지은과 나고은이 Mnet '프로듀스48', 도시는 JTBC '믹스나인', 채인은 SBS 'K팝스타' 시즌 1, 3에 출연해 탁월한 끼와 재능을 발산하며 국내외 팬들에게 눈도장을 찍은 만큼 정식 데뷔 전부터 탄탄한 팬덤을 형성하고 있다.퍼플키스는 뛰어난 보컬과 퍼포먼스 실력은 물론 작사와 작곡, 안무 창작 능력까지 갖춘 다재다능한 실력파 걸그룹으로 데뷔 전부터 공식 유튜브 채널을 통해 커버 및 자체 제작 콘텐츠를 공개, 정식 데뷔 전 두 장의 프리 싱글 앨범을 발매하며 2021년 최고의 기대주로 급부상했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com