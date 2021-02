'외식하는 날 at home' 홍윤화·김준현 MC 확정

코로나 시국 맞아 '배달 미식회'로 포맷 변경

'외식하는 날' 홍윤화 김준현 / 사진 = SBS 미디어넷 제공

‘외식하는 날’이 ’외식하는날 at Home’으로 돌아온다.18일 SBS 미디어넷 측은 “김준현과 홍윤화가 SBS FiL ‘외식하는 날 at Home’의 MC로 출연을 확정 짓고 촬영에 돌입했다”고 밝혔다.‘외식하는 날 at Home’은 집에서 외식을 즐기는 딜리버리 홈스토랑. 코로나-19 시대 집콕 생활이 길어짐에 따라 내 집이 맛 집이 돼 배달 음식과 가정 간편식만으로 근사한 한끼를 만들어 줄 신개념 배달미식회를 통해 먹방에 공감을 더한 이야기를 전한다.김준현은 ‘외식하는 날 at Home’에서 온 가족이 즐길 수 있도록 편안하고 안정된 진행 실력과 친근하고 예능감 넘치는 모습으로 프로그램을 이끌 것으로 보인다. 특히 연예계 대표 미식가 이자 대식가인 만큼 다양한 '먹팁'을 전수할 것으로 기대된다.홍윤화는 그동안 ‘외식하는 날’ 먹방 요정으로 활약한데 이어 ‘외식하는 날 at home’에서는 안방마님으로 김준현과 호흡을 맞추게 돼 '리얼 먹방 케미'를 선사할 전망이다.한편, ‘외식하는 날 at Home’은 SBS FiL에서 내달 2일 밤 9시 첫 방송된다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com