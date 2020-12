전작으로 '빌보드 200' 첫 진입

'아이즈 와이드 오픈' 72위로 가파른 순위 상승

트와이스 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스가 정규 2집으로 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에서 자체 최고 기록을 달성했다.지난 10월 26일 발표된 트와이스의 두 번째 정규 앨범 '아이즈 와이드 오픈(Eyes wide open)'은 미국 빌보드의 19일 자 '빌보드 200' 차트에서 72위를 차지했다.지난 6월 미니 9집 '모어 앤드 모어(MORE & MORE)'를 통해 해당 차트 200위로 첫 진입한 데 이어 가파른 순위 상승을 이끌어낸 것. 특히 앨범 발매 7주 후에 이 같은 성과를 거두었다는 점이 인상적이다.이 밖에도 '월드 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 12위를 기록했고, 트와이스는 아티스트의 성적을 종합적으로 집계해 순위를 매기는 또 다른 빌보드 메인 차트 '아티스트 100' 73위에도 랭크됐다.또 '아이즈 와이드 오픈'은 최근 미국 시사주간지 타임이 꼽은 '2020년 K-POP을 대표한 노래&앨범'(The Songs and Albums That Defined K-Pop's Monumental Year in 2020) 중 앨범 부문에 이름을 올렸다. 타임은 "이 앨범에 수록된 트랙들은 빛 대 어둠이라는 테마로 연결됐다. 트와이스는 내면의 혼란을 달콤한 목소리와 신나는 리듬으로 표현해 듣는 이에게 위로와 활력을 준다"고 호평했다.트와이스는 오는 18일 신곡 '크라이 포 미(CRY FOR ME)'를 발표하고 글로벌 인기를 이어간다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com