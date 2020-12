태연, 15일 새 미니앨범 'What Do I Call You' 발매

동명 타이틀곡 지니뮤직·벅스 차트서 1위

수록곡들도 줄세우기 '기염'

태연 'What Do I Call You' 음원차트 정상 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 소녀시대 태연이 새 미니앨범 '왓 두 아이 콜 유(What Do I Call You)'로 음원차트 정상을 휩쓸었다.지난 15일 오후 6시 공개된 태연의 네 번째 미니앨범 타이틀 곡 'What Do I Call You'는 지니뮤직, 벅스 등 주요 음원차트에서 1위를 차지했다. 이 밖에 수록곡들도 줄 세우기를 하며 음악 팬들의 뜨거운 관심을 증명했다.더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 아랍에미리트, 베트남, 태국, 사우디아라비아, 싱가폴, 필리핀, 대만, 브루나이, 말레이시아, 벨라루스, 홍콩, 터키, 브라질, 라오스, 인도네시아, 캄보디아, 이스라엘, 페루 등 전 세계 18개 지역 1위에 올랐으며, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직, 쿠거우뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위를 기록했다.태연의 신곡 'What Do I Call You'는 개성 있는 악기들이 만들어내는 미니멀하고 리드미컬한 선율이 특징인 알앤비 팝곡으로, 이별 후에도 여전히 주변을 맴도는 그에게 느끼는 감정을 덤덤하고 무심하게 노래했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com