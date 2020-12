태연 컴백 D-1

15일 네 번째 미니앨범 'What Do I Call You' 발표

타이틀곡은 알앤비 팝곡

태연, 'What Do I Call You' MV 티저 공개 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 소녀시대 태연의 새 미니앨범 타이틀 곡 '왓 두 아이 콜 유(What Do I Call You)' 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.14일 0시 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 공개된 'What Do I Call You' 뮤직비디오 티저 영상은 감각적인 영상미와 태연의 다채로운 비주얼을 담고 있다.태연의 네 번째 미니앨범 타이틀 곡 'What Do I Call You'는 개성 있는 악기들이 만들어내는 미니멀하고 리드미컬한 선율이 특징인 알앤비 팝곡으로, 이별 후에도 여전히 주변을 맴도는 그에게 느끼는 감정을 덤덤하고 무심하게 노래하는 태연의 보컬이 돋보인다.이번 앨범에는 타이틀 곡 'What Do I Call You'를 비롯해 태연이 작사·작곡에 참여한 '투 더 문(To the moon)', 지난 5월 싱글로 공개된 '해피(Happy)' 등 총 6곡이 수록된다.태연의 네 번째 미니앨범 'What Do I Call You'는 12월 15일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com