블랙핑크, 초대형 프로젝트로 2020년 대미 장식

깜짝 티저 영상 공개로 '기대감 UP'

블랙핑크, 초대형 프로젝트 예고 /사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 또 한 번의 초대형 프로젝트를 기습 예고했다. 첫 정규앨범 이후 2020년 대미를 장식할 정점은 무엇일지 벌써부터 글로벌 음악팬들의 큰 관심이 집중되고 있다.YG엔터테인먼트는 23일 오전 9시 공식 블로그에 'BLACKPINK – AROUND THE WORLD'라는 제목의 티저 영상을 깜짝 게재했다.서울을 시작으로 세계 주요 도시들의 위성 뷰 사진과 현지 시간이 나열된 가운데 블랙핑크의 시그니처 사운드와 함께 히트곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'이 울려 퍼진다.이어 수 많은 도시들이 줌 아웃된 영상 후반부, 핑크색 왕관이 지구 위에 씌워지며 글로벌 톱 걸그룹으로 자리매김한 블랙핑크의 위상에 걸맞은 압도적 스케일의 프로젝트가 준비됐음을 암시했다.블랙핑크는 올해 왕성한 활동으로 글로벌 음악 시장에서 독보적 입지를 굳혔다. 지난 5월 팝스타 레이디 가가와의 협업곡 '사워 캔디(Sour Candy)'부터 6월 '하우 유 라이크 댓', 8월 '아이스크림(Ice Cream)', 10월 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 'THE ALBUM' 등 발표하는 신곡마다 K팝 걸그룹 새 역사를 썼다.특히 첫 정규앨범 'THE ALBUM'은 음원 공개 직후 미국을 비롯한 총 57개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지했고, 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에서 발매 첫 주 모두 2위에 오르며 블랙핑크의 글로벌 영향력을 증명했다.블랙핑크는 최근 블룸버그가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 팝스타 1위로 꼽혔다. 이는 아시아 가수로서 최초이자 카디비, 저스틴 비버 등 쟁쟁한 팝스타들을 제친 결과였다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com