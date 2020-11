1/32 이전 슬라이드 다음 슬라이드

그룹 시크릿넘버(SECRET NUMBER) 가 최근 두 번째 싱글 'Got That Boom(갓 댓 붐)' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.지난 5월 발매한 'Who Dis?' 이후 6개월 만에 컴백한 시크릿넘버의 새 앨범 타이틀 곡 'Got That Boom'은 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 가지 장르의 요소를 적절하게 녹여낸 댄스팝 장르의 노래다.시크릿넘버는 쉽게 따라 부를 수 있는 중독성 넘치는 멜로디와 리듬에 맞춰 팔을 강하게 휘두르는 포인트 안무를 선보이며 '퍼포먼스 끝판왕'라는 수식어에 어울리는 무대를 선보였다.시크릿넘버는 신인답지 않은 실력과 통통 튀는 매력으로 대중에게 눈도장을 찍으며 탄탄한 팬덤층을 형성했다. 'Who Dis?' 뮤직비디오 조회수는 3000만 뷰를 돌파했고, 각종 시상식 신인상 후보에 이름을 올리며 멈추지 않는 성장세를 보여줬다.한경닷컴 연예이슈팀 newsinfo@hankyung.com