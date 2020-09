2Z, 두 번째 싱글 '낫 위드아웃 유' 발표 /사진=GOGO2020 제공

밴드 2Z(투지)가 18일 정오 전 음원사이트를 통해 두 번째 싱글 '낫 위드아웃 유(Not without U)'를 발매한다.'낫 위드아웃 유'는 '너 없이 안돼'라는 뜻으로, 여기서 '너'란 팬덤 'FromA'에게 하는 말이자 하나의 음악적 표현을 담고 있다. 건반으로 시작해 호진, 지섭, 주논으로 이어지는 보컬 라인이 마치 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 착각에 빠져들게 한다.'참 다행이다. 곧 눈을 뜨면 넌 내 옆에서 언제부턴가 그랬던 것처럼', 'You & I, You & I, 둘이면 돼, 그걸로 돼' 등의 간절한 가사가 인상적이며, 우리만의 꿈의 세계에서 영원히 함께하고 싶다는 심정을 나타낸다.특히 밴드 음악의 특성인 다이내믹한 연주도 일품인 '낫 위드아웃 유'는 범준과 주논의 타악기 콤비가 발산하는 에너지 또한 감상 포인트다.뮤직비디오는 안동의 계상 고택을 주요 로케이션으로 진행됐다. 예(禮)와 미(美)의 도시 안동의 자연과 한국의 고전적인 아름다움을 담았으며, 2Z를 사랑하는 해외 팬들에게 한국의 미를 소개하는 좋은 계기가 될 전망이다.실력뿐만 아니라 비주얼과 피지컬까지 고루 갖춘 2Z는 호진(메인보컬), 지섭(기타&서브보컬), 정현(베이스), 범준(드럼), 주논(건반, 서브보컬, 퍼커션)으로 구성된 5인조 신예 밴드다. 지난 1월 '마이 퍼스트 히어로(My 1st Hero)'로 전격 데뷔했으며, 최근 새 멤버 주논을 영입했다.2Z는 두 번째 싱글 '낫 위드아웃 유' 발매 당일 오후 KBS2 음악 프로그램 '뮤직뱅크'에 출연해 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com