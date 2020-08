'컴백' 크래비티 /사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 4개월 만에 신인상을 수상한 것에 대해 감사함을 표했다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 24일 오후 새 미니앨범 '크래비티 시즌2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)' 발매 기념 온라인 쇼케이스를 개최했다.크래비티는 지난 4월 데뷔 후 힘찬 에너지와 퍼포먼스, 독창적인 음악으로 단숨에 K팝 슈퍼루키로 주목 받았다. 이들의 데뷔 앨범은 한터차트 상반기 음반차트 신인 부문 1위, 가온차트가 발표한 '2020년 상반기 앨범 차트' 20위에 올라 올해 데뷔한 신인 중 최고 순위를 기록했다.최근에는 데뷔 4개월 만에 신인상을 받기도 했다. 이날 정모는 수상 당시를 떠올리며 "신인상이 신인 때만 받을 수 있는 소중한 상인데 받아서 너무 좋았다. 러비티(공식 팬덤명) 덕분이라 생각한다. 감사하다"고 말했다.이어 앨런은 "신인상을 받게 된 건 다 러비티 덕분이다. 앞으로도 계속 성장해서 러비티들이 자랑스러워할 수 있는 가수가 되겠다"고 다짐했다.크래비티는 이날 오후 6시 새 미니앨범 '크래비티 시즌2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'를 발매한다. 원진은 "첫 데뷔 때 떨리고 설렜던 것 만큼, 지금 첫 컴백도 긴장되는데 최선을 다해보겠다"고 컴백 소감을 전했다.이어 크래비티는 "데뷔를 통해 겪은 여러 감정을 통해 서로 성장하는 걸 느낄 수 있었다. 그걸 바탕으로 우리가 새로 나아가는 모습을 담았다"고 새 앨범에 대해 소개하며 "러비티뿐만 아니라 많은 대중분들께 우리의 색깔과 성장을 보여줄 수 있을 것 같아 기대가 된다"고 했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com