에이티즈, 29일 '제로 : 피버 파트1' 발매

총 7곡 수록 트랙리스트 공개

이든 필두로 홍중·민기 곡 작업 참여

그룹 에이티즈 /사진=KQ엔터테인먼트 제공

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 '제로 : 피버 파트1(ZERO : FEVER part.1)'의 트랙리스트를 공개했다.에이티즈는 21일 0시 공식 SNS 채널에 트랙 정보가 기재된 이미지를 게재했다.사진 속엔 학교를 배경으로 화이트와 네이비 톤이 매치된 스쿨룩 패션을 완벽히 소화한 에이티즈의 모습이 담겨있다. 어딘가 같은 곳을 응시하며 걷고 있는 멤버들의 빛나는 비주얼이 눈길을 사로 잡는다.이번 앨범에는 현재 활동곡으로 투표 중인 '인셉션(Inception)'과 '땡스(THANXX)' 두 곡을 포함해 '디어 다이어리 : 2016.07.29((Dear Diary : 2016.07.29)', '피버(FEVER)', '춤을 춰(TO THE BEAT)', '굿 릴 보이(Good Lil Boy)', '원 데이 앳 어 타임(One Day At A Time)'까지 총 7트랙이 수록되어 있다.에이티즈의 총괄 프로듀싱을 담당하는 이든(EDEN)이 수장으로 있는 프로듀서팀 이드너리(EDE-NERY)가 전곡을 맡았다. 여기에 평소 의미 깊은 가사와 위트있는 래핑으로 관심을 모았던 에이티즈 멤버 홍중과 민기가 총 5곡의 작사에 참여했고, 홍중은 작곡과 편곡에도 도전하며 한층 더 성장한 모습으로 기대감을 높이고 있다.한편 에이티즈는 오는 28일 개최할 온라인 컴백쇼 '에이티즈 에어 콘 '제로 : 피버 파트1(ATEEZ AIR CON 'ZERO : FEVER part.1')'으로 장장 3시간여 동안 팬들과 함께할 예정이다. 이어 다음날인 29일 오후 6시 새 앨범 '제로 : 피버 파트1'을 발매한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com