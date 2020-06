엔플라잉 컴백, 'TV쇼 진품명품' 출연

엔플라잉, 10대부터 장년층까지

세대 넘나드는 '신선한 소통' 예고

엔플라잉/사진=FNC엔터테인먼트

엔플라잉/사진=FNC엔터테인먼트

'아 진짜요'로 컴백한 엔플라잉이 '진짜'를 검증하는 'TV쇼 진품명품'에 출연하며 세대를 넘나드는 소통을 한다.14일 방송되는 KBS 1TV 'TV쇼 진품명품'에 엔플라잉 멤버 김재현, 유회승이 연예인 감정단으로 출연한다.엔플라잉은 지난 10일 발매한 신곡 '아 진짜요. (Oh really.)' 뮤직비디오에 'TV쇼 진품명품'을 패러디한 장면을 등장시킨 바 있다. 이에 대한 인연으로 실제 프로그램 출연까지 성사된 것.엔플라잉은 컴백 전부터 언택트 온라인 버스킹 공연 '랜통라이브'를 꾸준히 진행해 오며 팬들과 적극 교류하는 등 다양한 방식으로 엔플라잉만의 소통을 이어왔다. 이번 'TV쇼 진품명품'에서는 어떤 매력으로 폭 넓은 연령층의 시청자들을 사로잡을지 기대를 모은다.지난 10일 발매한 엔플라잉의 미니 7집 'So, 通 (소통)' 타이틀곡 '아 진짜요'는 시원한 플럭신스 사운드와 마림바가 매력적인 곡으로, 형식적인 소통보다는 진짜 속마음을 나누고 싶은 마음을 엔플라잉 만의 유쾌함으로 담아냈다.한편 엔플라잉은 음악 방송 무대를 포함한 다양한 방송 프로그램을 통해 본격적인 컴백 활동을 진행할 예정이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com