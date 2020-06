'펩시 온라인 쇼케이스' MC 김태진 낙점

코로나19 확산 대비 무관중 진행

강다니엘·뉴이스트·여자친구·세븐틴 등 출격

김태진, '펩시 온라인 쇼케이스' MC 낙점 /사진=HJ 필름 제공

방송인 김태진이 '펩시 온라인 쇼케이스'의 MC로 나선다.글로벌 음료 브랜드 펩시가 주최하는 '2020 펩시 온라인 쇼케이스 포 더 러브 오브 대한민국(2020 PEPSI ONLINE SHOWCASE FOR THE LOVE OF 대한민국, 이하 '펩시 온라인 쇼케이스)'은 오는 27일 개최된다.'펩시 온라인 쇼케이스' MC는 다수의 방송 프로그램과 무대를 넘나들며 MC와 리포터로 맹활약하고 있는 김태진이 맡는다. 김태진은 특유의 매끄러운 진행 능력과 타고난 순발력, 재치 넘치는 입담을 바탕으로 공연에 활기를 불어넣을 계획이다.이번 공연은 펩시의 프로젝트 파트너인 강다니엘을 비롯해 뉴이스트, 여자친구, 세븐틴, 에버글로우, CIX, 크래비티 등 전세계 음악팬들을 사로잡으며 한류의 위상을 떨치고 있는 인기 아티스트들이 총출동해 화려한 무대를 펼칠 예정이다. 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)의 확산에 대비해 무관중으로 개최된다.공연 이후 K팝 스타들의 무대 영상이 담긴 한정판 DVD를 제작, 이벤트를 통해 고객들에게 구매 기회를 제공하며 해당 DVD 금액은 출연진의 이름으로 아름다운재단에 기부된다.'펩시 온라인 쇼케이스'는 틱톡 앱과 LG U+ 아이돌Live 앱에서 진행될 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com