몬스타엑스 아이엠, 미국 R&B 가수 엘헤이 신곡 피처링

보이그룹 몬스타엑스 래퍼 아이엠이 미국 리듬 앤드 블루스(R&B) 가수 엘헤이(ELHAE) 신곡 피처링에 참여하면서 지난해에 이어 다시 한번 협업했다.6일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이엠은 오는 8일(현지시간) 발매되는 엘헤이 신곡 '니드 투 노'(Need To Know)를 피처링했다.두 사람은 지난해 4월 아이엠 솔로 믹스테이프 '호라이즌'(Horizon)에서 한 차례 호흡을 맞춘 바 있다.당시 몬스타엑스 팬들이 나서 아이엠이 엘헤이와 협업하고 싶어한다는 소식을 엘헤이 측에 전하면서 협업이 성사돼 화제가 됐다.엘헤이는 얼터너티브 R&B 장르를 주로 하는 미국 애틀란타 출신 가수로, 랩과 보컬 모두를 소화하는 실력파 신예다.대표곡으로 '헤네시'(Hennessy), 'I.D.B.I.L.' 등이 있다.아이엠은 팀 활동뿐만 아니라 '플라이 위드 미'(Fly With Me), '향수'(Scent), '마들렌' 등 믹스테이프와 싱글을 발표하며 솔로 음악 활동을 했다.몬스타엑스 앨범 전곡 랩 가사를 직접 쓰고 자작곡 '어디서 뭐해', 'U R' 등으로 작곡 실력을 뽐냈다.오는 26일 발매되는 몬스타엑스 새 앨범 '판타지아 엑스'(FANTASIA X)에서도 아이엠 자작곡 '존'(ZONE)이 실린다./연합뉴스