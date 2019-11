애니메이션 최초 1000만 관객 돌파 '겨울왕국'

5년 만에 '겨울왕국2'로 돌아와

더욱 광활한 마법 세계

/사진=영화 '겨울왕국2' 스틸

'겨울왕국2'가 5년 만에 더욱 강력해진 마법으로 돌아왔다.애니메이션 '겨울왕국2'는 2014년 1월 개봉해 전국에 'Let it go' 광풍을 일으킨 '겨울왕국'의 속편이다. 이전의 수동적인 공주 이야기에서 나아가 능동적으로 운명을 개척하는 엘사, 안나의 성장기가 입소문을 타면서 어린이뿐 아니라 어른 관객까지 사로잡았고 애니메이션 최초로 1000만 관객을 동원했다.전편이 마법의 능력으로 고통받고, 성장하던 엘사와 그를 지지하던 발랄한 안나의 이야기가 주를 이뤘다면, 이번엔 위기에 빠진 아렌델 왕국을 구해야 할 운명에 처한 엘사, 안나가 숨겨진 과거의 진실을 찾아 나서면서 펼쳐지는 모험이 주요 스토리다.영화 개봉에 앞서 동화책 유튜버를 통해 '겨울왕국2'에서 엘사, 안나의 부모님이 왜 아렌델 왕국을 떠나야만 했는지, 엘사의 숨겨진 능력과 관련된 비밀이 언급될 것으로 알려져 더욱 기대감을 고조시켰다.5년 만에 돌아온 '겨울왕국2'는 더욱 웅장해진 음악과 화려한 볼거리, 여기에 더욱 생생하게 구현되는 캐릭터들의 움직임으로 블록버스터 애니메이션의 진면모를 보여줬다.전편이 따뜻한 봄과 반짝이는 여름을 배경으로 했다면 '겨울왕국2'는 풍요로운 가을을 배경으로 했다. 모든 것이 충만하고, 부족함이 없는 시기, 엘사는 정체불명의 목소리를 듣게 되고, 그 목소리를 따라 '비밀의 숲'에 가게 된다.비밀의 숲은 엘사와 안나가 어린 시절 아버지와 어머니에게 이야기를 들었던 곳이다. 상상 속의 공간이라 생각했던 비밀의 숲의 당도한 후 엘사와 안나는 그곳에서 무슨 이유에서인지 화가 난 정령들과 마주하게 된다.엘사가 자신의 능력을 조절하지 못해 느끼는 두려움이 전편의 갈등 포인트였다면, 이번엔 정체 불명의 목소리와 정령들이 불안함을 자극하는 요소로 등장한다. 수많은 장애물과 현실적인 갈등 속에서도 끈끈하게 이어지는 엘사와 안나의 우애가 '겨울왕국2'에서도 이어진다.'겨울왕국2' 자체만으로 완벽한 이야기 구조를 완성했지만 전편과의 연결성도 잊지 않았다.신비로운 오프닝 음악은 전편에 이어 '겨울왕국2'에서도 동일하게 사용됐다. 이뿐 아니라 '같이 눈사람만들래?'(Do You Want To Build A Snowman?)이나, '순록이 사람보다 낫지'(Reindeer(s) Are Better Than People) '다잊어'(Let It Go) 등 추억의 OST들이 자연스럽게 어우러진다.또한 전작의 악당이었던 한스 왕자 등도 깨알같이 등장, 찾아보는 재미를 더했다.엘사와 안나가 성장한 만큼 이야기는 더욱 무겁고 진중해졌다. 동시에 자칫 칙칙해질 수 있는 분위기를 울랄프가 해소했다. 특히 울랄프가 속성으로 전하는 1편 구연 동화는 '겨울왕국2'의 명장면 중 하나가 될 것으로 보인다.전편에서 한스 왕자에게 밀려 제대로 된 솔로곡도 없었던 크리스토퍼의 솔로곡도 놓칠 수 없는 관전포인트다. 안나를 향한 절절한 마음을 담은 노래는 우직하고 순박한 크리스토퍼의 매력을 듬뿍 담아냈다.분위기도 어두워지고, 전하려는 메시지 역시 이전보다 깊이를 더했다. 미취학 어린 관객들이라면 무서워 하거나 다소 난해하다고 느낄 수 있을 정도다. 그렇지만 5년 전 '겨울왕국'을 보고 기다려왔던 관객들이라면 충분히 이해하고 만족할 수 있는 수준의 작품이 될 것으로 보인다.오는 21일 개봉. 런닝타임 103분. 전체관람가.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com