SC제일銀 'e-그린세이브예금' 연 4% 최고…초단기 'KB 특별한 적금' 연 6% 금리 제공

편의점과 저축은행이 만든 적금…최고 연 6% 준다

페퍼저축은행이 BGF 리테일이 운영하는 편의점 CU와 제휴해, CU 할인쿠폰과 포인트를 지급하는 '페퍼스 제휴적금 with CU'를 출시했다고 22일 밝혔다.페퍼스 제휴적금 with CU는 정액적립식 상품으로, 최고 연 6% 금리에 CU 할인쿠폰과 포인트로 1석 3조의 혜택을 누릴 수 있는 상품이다. 기본금리는 연 5.5%이며 마케팅 활용 동의 시 우대금리 0.5%를 제공한다. 월 1만원부터 최대 30만 원까지 납입할 수 있으며, 가입 기간은 6개월이다.편의점 CU와의 제휴 상품인 만큼 CU에서 누릴 수 있는 다양한 혜택들도 준비됐다. 해당 상품에 가입 시 CU 할인쿠폰 3,000원이 지급되며, 만기 달성 시에도 CU 할인쿠폰 3,000원이 추가 지급된다.또한 매월 저축에 성공하면 연 1% 상당의 이자만큼 CU 포인트를 지급해, 이자 수익과 함께 최고 연 7% 상당의 혜택이 제공된다는 게 회사 측의 설명이다. 예를 들어 월 납입금액 30만 원을 기준으로 매 회차별 정상 납입 시 6개월간 875포인트씩, 최대 5,250포인트를 적립할 수 있게 돼 가입이나 만기 시 제공되는 할인쿠폰들과 더불어 최대 1만1,250원의 혜택을 받을 수 있다.페퍼스 제휴적금 with CU는 이날부터 6월 30일까지 기간 한정으로 선착순 1만명에 한해 판매한다. CU의 공식 앱인 '포켓 CU 앱'에서 적금 가입 쿠폰코드를 받아 디지털페퍼 앱에서 가입할 수 있다.페퍼저축은행 관계자는 "고객의 선호도와 활용도가 높은 업체와의 제휴를 통해 단순 금융상품 제공을 넘어선 특별한 혜택을 드릴 수 있도록 상품을 설계했다"며 "앞으로도 다양한 기업 제휴를 통해 실용적인 혜택과 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.장슬기기자 jsk9831@wowtv.co.kr