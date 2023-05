스타트업 키우는 KB금융…'KB스타터스' 25개사 선정

KB금융그룹(회장 윤종규)이 지난 4일 ‘쉐라톤 그랜드 인천’에서 19년만에 대한민국에서 열리는 아시아개발은행(Asian Development Bank, 이하 ADB) 연차 총회를 기념하고, 대한민국 금융(K-Finance)의 우수성과 KB금융의 비즈니스 경쟁력을 널리 알리기 위해 개최한 『KB금융그룹 칵테일 리셉션』이 성황리에 열렸다.이 날 행사에는 간디 술리스티얀토(Gandi Sulistyanto) 주한 인도네시아 대사를 비롯하여 인도 최대 은행인 인디아스테이트은행(SBI) 디네쉬 카라(Dinesh Khara) 회장, 대만 최대은행인 CTBC은행 모리스 리(Morris Li) 회장, 뱅크오브아메리카(BoA) 제임스 퀴글리(James Quigley) 국제 기업·투자금융 부문 (International CIB) 부회장, ING은행 안주 아브롤(Anju Abrol) 아시아태평양 대표, 일본 SMBC은행 테츠로 이마에다(Tetsuro Imaeda) 부행장 등 전 세계 50여개 기관에서 금융정책 및 투자 의사 결정을 담당하는 핵심 인사 200여 명이 참석하였다.KB금융에서는 윤종규 회장과 KB국민은행 이재근 은행장 등 KB금융그룹 및 계열사 대표이사를 포함한 경영진 70여 명이 참석했다.리셉션에 앞서 윤종규 회장을 비롯한 KB금융의 주요 경영진은 미국 BoA, 네덜란드 ING 그룹, 중국 농업은행, 인도 SBI, 일본 다이와 증권, 대만 중국신탁상업은행(CTBC Bank) 등 6개 글로벌 금융사의 경영진들과 만나 글로벌 경영 환경과 ESG, 디지털 전략에 대해 서로 의견을 나누고 CIB(Corporate&Investment Banking, 기업금융 및 IB 부문) 및 Capital Market(자본시장 부문)에서의 협력 방안을 논의했다.특히 인도 인디아스테이트은행(State Bank of India)과는 ‘원화-루피아화 상호 커미티드 라인 약정 체결’을, 대만 중국신탁상업은행(CTBC Bank) 과는 ‘글로벌 시장 내 한국-대만기업 대상 DCM(채권 발행 시장), ECM(주식 발행 시장), 신디케이션론 영업 협력 방안’을, 뱅크오브아메리카(BoA)와는 ‘증권·자산운용을 중심으로 미국 내 우수한 상품을 한국의 투자자에게 공급하는 OTD(Origination to Distribution)모델 협력 방안’에 대해 논의했다.『KB금융그룹 칵테일 리셉션』은 ①VIP, ②CIB, ③Capital Market, ④General Management 등 총 4개 부문에서 진행 되었다. 특히 CIB, Capital Market 부문에는 많은 글로벌 금융사 관계자들이 찾아 KB금융과의 협업 기회를 발굴하기 위한 논의가 활발히 진행되었으며, 웰스 파고(Wells Fargo), 맥쿼리(Maquarie), 블랙록(BlackRock), 소시에테 제네랄 (Societe Generale), 미쓰비시 UFG(MUFG) 등 16개 글로벌 금융사는 KB금융과 별도의 비즈니스 미팅도 가졌다.칵테일 리셉션에서 윤종규 회장은 “KB금융은 대한민국에서 검증된 금융 역량을 바탕으로 글로벌 비즈니스 부문에서도 양적·질적 성장을 이루어내기 위하여 지속적으로 노력하고 있다”며 “글로벌 파트너들과 협업을 지속하고 함께 성장하여 발전함으로써 아시아를 대표하는 ‘Leading Regional Financial Group’으로 거듭나겠다”고 강조했다.리셉션에 참석한 한 글로벌 금융기관 임원은 "KB금융 경영진들의 글로벌 커뮤니케이션 역량이 매우 인상적이었다”며 “금번 행사처럼 대한민국 금융을 소개하는 다채로운 행사가 많아지기를 기대한다”고 말했다.KB금융 관계자는 “올해 처음으로 개최된 『KB금융그룹 칵테일 리셉션』이 대한민국 금융의 우수성과 KB금융의 비즈니스 경쟁력을 널리 알릴 수 있는 마중물 역할을 할 수 있기를 기원한다” 며 “앞으로도 KB금융은 역량 있는 ‘글로벌 파트너’와 함께 새로운 비즈니스 기회를 적극적으로 발굴해 나감으로써 대한민국 금융의 우수성을 널리 알리는데 앞장 서겠다”고 포부를 밝혔다.한편 KB금융은 인근에 위치한 송도 컨벤시아에서 그룹 내 대표 플랫폼인 KB스타뱅킹을 비롯하여 KB금융의 주요 플랫폼과 KB AI금융비서, KB 국민인증서, KB부동산 데이터허브, KB메타버스 브랜치 등을 체험할 수 있는 전시 부스를 운영하고, 인도네시아 대사관이 주관하는 ‘한-인도네시아 50주년 기념 경제협력 비즈니스 포럼’ 행사를 후원하는 등 ADB 연차 총회에 참석한 주요 관계자들에게 대한민국 금융(K-Finance)과 KB금융의 우수성을 알리기 위한 다양한 홍보 활동도 진행했다.