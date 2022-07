우리은행, 복합 IT 교육공간 조성 기금 전달

우리은행은 지난 13일 서울 회현동 본점에서 독거노인종합지원센터에 '우리(WOORI) 어르신 IT 행복배움터' 조성 기금 1억원을 전달했다고 14일 밝혔다.'WOORI 어르신 IT 행복배움터'는 노년층의 디지털 소외현상의 해소를 위해 우리은행이 노인복지시설 내에 조성하는 복합 IT 교육공간이다.이원덕 우리은행장은 "키오스크, 태블릿PC 등 디지털·IT 기기를 활용한 교육을 통해 어르신들의 일상생활에 실질적으로 도움이 되는 지원을 하겠다"고 강조했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com