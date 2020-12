'착륙 없는 비행' '핀테크 공습'...영어 표현 어떻게?

[경제뉴스 English]



▶국내 항공사들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 위기를 극복하기 위해(to tide over the business slump) '무착륙 비행' 서비스를 겨냥하고 나섰습니다(have set their sights on non-landing air travel services). 최근 국제선 승객 수가 급감하면서 재정적 어려움(recent financial setbacks due to the plummeting number of international passengers)을 겪고 있는 가운데 도움이 될 것으로 항공사들은 기대하고 있습니다.- 더 자세한 영어원문은 https://www.kedglobal.com/newsView/ked202012080007 ▶현대자동차그룹이 글로벌 로봇 개발 분야 선두 기업인 보스턴다이내믹스를 인수하기로 결정했습니다(has decided to acquire the US robotics firm). 정의선 현대차그룹 회장이 지난 10월 회장에 오른 뒤 단행하는 첫 인수 딜(the first buyout deal)입니다. 현대차는 전기차, 수소차와 함께 로봇공학을 새로운 성장동력 중 하나로 선택했습니다(has chosen robotics as one of its new growth engines).- 더 자세한 영어원문은 https://www.kedglobal.com/newsView/ked202012080011 ▶국내 은행장들이 내년도 가장 큰 위협 요소(the biggest threat to their business next year)로 '대형 IT기업과 핀테크 스타트업의 공습'을 꼽았습니다. 정부가 은행업 진입장벽을 낮추면서(lower entry barriers to the banking industry) 비은행 기업들이 온라인 플랫폼을 통해 입지를 확대하고(expand their foothold) 있기 때문입니다.- 더 자세한 영어원문은 https://www.kedglobal.com/newsView/ked202012080012 이선아 기자 suna@hankyung.com