(사진=하나카드)

하나카드는 하나은행과의 콜라보를 통해 해외여행을 즐기는 신세대 노마드족을 위한 'My Trip 카드' 3종을 출시했다고 4일 밝혔다.마일리지 적립특화 카드인 'My Trip SKYPASS My flight'와 'My Trip AsianaClub My flight'의 가장 큰 특징은 하나은행과의 콜라보레이션 혜택이다.하나은행의 1년 만기 My Trip 적금 상품을 가입한 상태에서 하나카드의 My Trip 카드 사용실적이 있을 시 대한항공 혹은 아시아나항공의 마일리지를 1년에 최대 3000 포인트 적립할 수 있다.또한 My Trip 카드는 전월실적·적립한도 제한 없는 마일리지 적립, 타사 마일리지 적립 상품 대비 저렴한 연회비, 해당 항공사의 계열 항공사 이용 시 추가 청구할인 혜택을 제공한다.하나머니 적립 특화 카드인 'My Trip 1Q Global VIVA'카드는 해외이용 수수료를 면제해주고 이용금액의 일정금액을 하나머니로 적립해주는 것이 특징이다.해외(해외직구 포함) 이용시 전월실적에 상관없이 국제브랜드 수수료 1%를 면제해주고 전월실적에 따라 해외(해외직구 포함) 및 특화서비스(저가항공·국내면세점) 부분에서 사용금액의 최대 9%(2만 하나머니/월 한도)까지 적립혜택을 각각 받을 수 있다.My Trip 카드 3종은 국내외 겸용 카드로 연회비는 My Trip SKYPASS My flight·My Trip AsianaClub My flight 3만원, My Trip 1Q Global VIVA 1만5000원이다.하나카드 관계자는 "이번에 출시하는 My Trip카드는 여행 니즈가 높은 손님의 데이터를 분석해 마일리지 적립 및 해외이용 특화 상품으로 구성했다"며 "앞으로도 다양한 손님의 니즈를 분석해 눈높이에 맞는 특화상품을 지속적으로 개발해 출시하겠다"고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com