그룹 블랙핑크 리사가 집을 공개했다.27일 유튜브 채널 'LLOUD Official'에는 'Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop'이라는 제목의 영상이 게재됐다. LLOUD는 리사가 YG엔터테인먼트와 전속계약이 만료된 후 개인 활동을 위해 설립한 레이블이다.영상 속 리사는 생일을 맞이해 다양한 질문에 답하며 집을 소개했다. 풍선으로 꾸민 거실에 대해 리사는 "되게 열심히 리모델링했다"면서 층고가 높은 2층 공간을 자랑하기도 했다.어릴 적 사진과 꿈도 공개했다. 리사는 "가수가 되지 않았다면?"이라는 질문에 "승무원이 되고 싶었다"면서 "오디션에 붙기 전에 아빠한테 승무원 하고 싶다니까 아빠가 그러면 유학 가야 한다고 그랬는데 YG에 붙어서 승무원 꿈을 접었다"고 소개했다.또한 "올해에는 꼭 앨범을 내고 싶다"면서 "제게 집중할 수 있어서 너무 흥분된다"고 말해 기대감을 높였다.리사가 거주하는 자택은 서울 성북동에 위치한 것으로 알려졌다. 리사는 지하 1층, 지상 2층 규모의 단독주택을 75억원, 전액 현금으로 매입한 사실이 알려져 화제가 됐다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com