여자친구 모녀 흉기로 찌른 20대 구속

동거하던 여자친구와 그의 모친을 흉기로 찔러 숨지거나 다치게 한 20대가 구속됐다.경기 화성서부경찰서는 살인 및 살인미수 혐의로 현행범 체포한 A 씨를 26일 저녁 구속했다.A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 수원지법 손철 영장전담 부장판사는 "소명된 범죄사실이 중대하고 도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.A 씨는 전날 오전 9시 40분께 화성시 한 오피스텔에서 여자친구인 20대 여성 B 씨와 그의 모친인 50대 C 씨에게 흉기를 휘둘러 B 씨를 살해하고 C 씨를 크게 다치게 한 혐의를 받고 있다.그는 C 씨가 B 씨와 거주 중인 오피스텔에 찾아온 이후 말다툼하다가 집에 있던 흉기로 범행한 것으로 조사됐다.(사진=연합뉴스)이휘경기자 ddehg@wowtv.co.kr