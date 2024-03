에일리 표 감성·색깔 듬뿍…선공개 앨범 '러빈' 오늘 발매

가수 에일리가 사랑스러운 매력을 가득 담은 신보 '러빈(LOVIN')'이 베일을 벗는다.에일리는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 선공개 앨범 '러빈'을 공개한다.'러빈'은 에일리가 지난해 10월 발매한 미니 5집 'I'm' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보다. 아직 어떤 색으로도 채워지지 않아 미성숙하고 완벽하지 않은 에일리를 담았던 전작을 잇는 앨범으로 다양한 시도 끝에 '진짜 에일리만의 색'을 찾아가는 이야기를 그렸다.'러빈'에는 더블 타이틀곡 '메이크 업 유어 마인드(Make up your mind)'와 '봄꽃'을 포함해 '타투(Tattoo)', '525', '루즈 마이셀프 투 유(Lose myself to you)', '애인트 토킨 어바웃 미(Ain't talkin' about me)'까지 총 여섯 트랙이 수록됐다.에일리는 직접 전곡 작사에 참여하며 자신만의 색을 찾아가는 과정을 특유의 감성으로 표현했다. 또한 코로나19 장기화로 지쳐있는 팬들에게 조금이나마 따뜻하고 희망이 가득한 날을 보낼 수 있길 바라는 마음을 담아 컬러링 북 형태의 앨범을 제작했다. 여기에 변함 없이 탄탄한 가창력은 '믿고 듣는 가수'라는 수식어를 또 한번 입증할 것으로 기대를 모은다. 로켓쓰리엔터테인먼트 관계자는 "에일리가 7개월 만에 팬들 곁에 돌아왔다. 이번 앨범이 사람들에게 작은 위로가 됐으면 좋겠다"며 "선물처럼 다가온 에일리 신곡에 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com