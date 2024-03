'10년차 저력' 트와이스, 美 '빌보드 200' 1위

그룹 트와이스(TWICE)가 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200' 정상을 찍었다.미국 빌보드는 3일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 트와이스의 13번째 미니앨범 '위드 유-스(With YOU-th)'가 '빌보드 200' 1위에 올랐다고 밝혔다.'빌보드 200'은 실물 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 산정하는 빌보드의 메인 차트 중 하나다.'위드 유-스'는 CD와 디지털 앨범 다운로드를 합산한 판매량 9만장에 SEA 4500, TEA 500을 기록했다.'위드 유-스'에 실린 트랙은 대부분 한국어다. 빌보드는 "'위드 유-스'는 대부분 한국어로 돼 있다"며 "이는 1위를 기록한 역대 24번째이자 올해 첫 번째 비(非) 영어 앨범"이라고 소개했다.지금까지 해당 차트에서 1위를 차지한 K팝 그룹은 방탄소년단(BTS), 슈퍼엠, 스트레이 키즈, 블랙핑크, 투모로우바이투게더(TXT), 뉴진스, 에이티즈에 이어 트와이스까지 여덟 팀이다.트와이스가 '빌보드 200'에서 1위를 거둔 건 이번이 처음이다. '빌보드 200' 톱10에 5번째, 해당 차트에는 7번째 진입하며 이 차트 K팝 걸그룹 최다 진입 기록을 이어간 끝에 마침내 정상을 꿰찼다. 데뷔 10년차임에도 성장세를 유지하고 있다는 점에서 이번 성적은 더 의미가 크다.2015년 10월 데뷔한 트와이스는 '치어 업(CHEER UP)', 'TT', '낙낙(KNOCK KNOCK)', '시그널(SIGNAL)', '우아하게', '라이키(LIKEY)', '하트 셰이커(Heart Shaker)', '왓 이즈 러브?(What is Love?)', '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)', '예스 오어 예스(YES or YES)', '팬시(FANCY)', '필 스페셜(Feel Special)', '알콜 프리(Alcohol-Free)' 등을 히트시키며 K팝 대표 걸그룹으로 자리매김했다.2021년부터는 영어 싱글 '더 필스(The Feels)'를 발매하며 본격적인 미국 진출에 나섰다. 이를 기점으로 글로벌 인기에 가속도가 붙으면서 두 번째 영어 싱글 '문라이트 선라이즈(MOONLIGHT SUNRISE)'까지 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에 연달아 진입했다. 2022년 멤버 전원이 JYP엔터테인먼트와 재계약까지 체결하며 탄탄하게 성공 가도를 달리고 있는 중이다.지난해 로스앤젤레스 소파이 스타디움과 뉴욕 메트라이프 스타디움 등 미국에서도 정상급 스타만 채울 수 있는 대규모 공연장에서 월드투어를 진행해 매진을 기록하기도 했다. 오는 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움 단독 공연도 예정돼 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com