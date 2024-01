[포토] 하현상, '팬들과 함께하는 멋진 공연'

가수 하현상이 13일과 14일 양일간 서울 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 'With All My Heart'를 개최했다.'With All My Heart'는 하현상의 이름을 건 두 번째 단독 공연이다. 하현상은 지난 8일 EP 4집 'With All My Heart'를 발매하고, 꾸준한 음악 활동으로 팬들과 만나고 있다. <사진 = 웨이크원 제공>변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com