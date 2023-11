삼성카드 'BIZ THE iD. PLATINUM' 출시

4대 보험 등 필수경비 3% 할인

삼성카드가 새로운 프리미엄 카드 라인업인 ‘THE iD.’(디아이디)의 사업자용 카드 상품인 ‘BIZ THE iD. PLATINUM’(비즈 디아이디 플래티넘)을 출시했다. ‘BIZ THE iD. PLATINUM’은 사업 필수 경비 3% 할인 등 다양한 사업자 혜택을 제공한다.전월 이용금액 충족 시 △4대 보험 △전기요금 △도시가스요금 △주유 △할인점 등 사업 필수 경비 영역에서 3% 할인 혜택을 제공하고, 국내외 가맹점에서 결제 시 전월 이용금액 및 한도 없이 1.2% 적립 혜택을 받을 수 있다. 이외에 사업자를 위한 ‘부가세 환급 편의 지원 서비스’와 전자 세금계산서 월 250건 무료 혜택도 제공된다.‘BIZ THE iD. PLATINUM’은 기프트 연 1회 및 공항 라운지 연 6회, 발레파킹 월 5회 혜택도 제공한다. 기프트는 신청 조건 충족 시 15만~16만원 상당의 △호텔 △골프 △패션 △면세점 △상품권 중 매년 한 가지를 선택할 수 있다. 또 전월 이용금액에 따라 연 6회 국내외 공항 라운지 본인 무료 혜택을 주고, 국내 특급 호텔과 인천공항에서 무료 발레파킹 혜택을 통합 월 5회 제공한다.삼성카드가 마스터카드와 협업해 제공하는 ‘Dine with Mastercard’(다인 위드 마스터카드) 서비스도 제공된다. 대상 호텔 레스토랑 등에서 6만원 이상 결제 시 3만원 할인을 받거나 호텔 베이커리에서 4만원 이상 결제 시 2만원 할인받을 수 있으며, 전월 이용금액 충족 시 통합 월 1회, 연 3회 제공된다.‘BIZ THE iD. PLATINUM’은 고객의 취향에 따라 원하는 디자인을 선택해 이용할 수 있다. 먼저 인메탈(메탈 카드에 코팅 처리) 카드 플레이트를 제공한다. 인메탈 카드 선택 시 5만원의 별도 수수료가 부과된다. 또한 카드 플레이트 하단에 오목한 홈(노치)을 만들어 카드의 상하 방향을 구분할 수 있도록 한 ‘노치 디자인’도 제공한다.‘BIZ THE iD. PLATINUM’의 연회비는 해외겸용(마스터카드) 24만원이며, 마스터카드 월드 서비스가 제공된다.