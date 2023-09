god, 18년 만에 팬클럽 모집…"팬들 돌아올 곳 생겨 기뻐"

그룹 god가 데뷔 25주년을 맞아 공식 팬클럽 팬 지오디(Fan god)를 모집한다.27일 낮 12시 god 공식 팬클럽 홈페이지를 통해 팬 지오디 모집이 시작된다.팬 지오디는 2000년 공식 창단 후 오랜 시간 국민그룹 god와 함께 가요계에 다양한 역사를 써나가고 있는 팬클럽이다. 공식 팬클럽 모집은 2005년 이후 약 18년 만이다.전 세계 팬들을 대상으로 하는 이번 모집은 10월 3일까지 진행되며, 이번에 가입한 팬 지오디는 올해 10월 1일부터 2024년 9월 30일까지 1년간 god 공식 팬클럽으로 활동하게 된다. 회원 전원에게는 god 국내 단독 콘서트 시 선예매 혜택과 회원 카드, 스페셜 키트, 독점 콘텐츠, 팬 참여 공개 방송 및 이벤트 시 우선 참여 기회 등이 특전으로 제공된다.god 멤버들은 "오랜만에 우리들만의 집이 생겨서 떨리고 행복하다. 큰 사랑을 보내주신 팬분들께 감사한 마음을 잘 표현하고 더 가까이 다가가겠다. god와 팬 지오디 서로에게 완전함을 주는 선물이 되었으면 한다"고 소감을 밝혔다.데뷔 25주년을 앞둔 god는 공식 팬클럽 모집을 비롯해 올 하반기 내내 다양한 활동으로 팬 지오디와 소통하고 있다. 2023 KBS 대기획 'ㅇㅁㄷ지오디'가 이달 28일 오후 8시 50분 방송을 앞두고 있으며, god는 오는 11월 서울을 시작으로 12월 부산, 대구 등에서 2년 연속 연말 단독 콘서트를 개최한다. ◆ 다음은 god 멤버들의 소감 전문박준형 : 요오우~ 울 하늘색 팬지 꼬맹쓰들 드디어 진쨔루 오랜만의 우리들만의 가족 집이 다시 생겨서 쭌은 너어무 HAPPY하다^^! 우리 앞으로 그 오랜 시간 동안 못한 소통들 마음껏 하자 매애엔~ 하늘색 팬지 꼬맹쓰들 YOU are ALWAYS My Pride Strength and POWER! 빼애앰!!!윤계상 : 팬 여러분 덕분에 지오디가 성숙해질 수 있었습니다. 지오디를 응원해 주신 팬 여러분께 감사한 마음을 잘 표현하고 함께 만들어가고 싶습니다.데니안 : 기다렸던 팬 지오디에게 즐거운 소식이 됐길 바라며 함께 할 시간이 또 생기는 것 같아 뭉클합니다. 모집 소식을 오픈하는데 저 또한 떨리고 행복했습니다. 우리 팬 지오디가 돌아올 곳이 생겨 기쁩니다.손호영 : 그 동안 따로 또 함께 god 활동을 이어오며 많은 팬분들로부터 우리가 함께 모여있는 모습을 보고싶다는 요청을 받아왔는데요. god에게 큰 사랑을 보내준 팬분들께 더 가까이 다가가기 위해 공식 팬클럽을 모집하게 되었습니다. 앞으로 팬지오디와 더욱 긴밀하게 소통할 수 있기를 기대해 봅니다.김태우 : 팬분들이 오랫동안 염원하던 팬지오디가 모이게 되어 기쁘고 긴 시간동안 서로에게 비어있던 마지막 조각을 채우는 것 같아 설렙니다. god와 팬 지오디 서로에게 완전함을 주는 선물이 되었으면 합니다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com