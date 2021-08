[영어, 문화를 만나다] 비 오는 날의 수묵화

한경닷컴 더 라이피스트

Raindrops keep falling on my head빗방울이 머리 위로 떨어지네요.But that doesn’t mean my eyes will soon be turning red그렇다고 해서 슬퍼하진 않을 거예요.Crying’s not for me우는 것은 내게 어울리지 않아요.’Cause I’m never gonna stop the rain by complaining불평한다고 해서 비가 그치는 건 아니니까요.Because I’m free Nothing’s worrying me나는 자유로운 몸, 어떤 것도 나를 걱정하게 할 수 없지요.한없는 여유로움이 느껴지는 위 표현은영화 [내일을 향해 쏴라]의 주제곡[Raindrops Keep Fallin’ On My Head]의 마지막 부분입니다.요 며칠 참 많은 비가 내렸습니다.메마른 대지를 강한 빗줄기가 시원하게 적셔주고 있습니다.잠시 무더위를 잊게 하고,가뭄에 걱정 많은 농민들에게 작은 웃음을 선사한 고마운 비.그래서 오늘은 비와 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.첫 번째로 알아 볼 표현은 바로 rain check인데‘뭔가 정중히 거절하고 싶을 때’ 사용하는 표현이랍니다.19세기 말 미국에서야구경기가 비가 와서 취소된 경우,다음 경기를 보러 올 수 있는 티켓을관중들에게 나누어 준 데서 유래되었다고 하네요.그래서 Can I take a rain check?라고 하면‘다음 기회에’ 정도로 이해하시면 됩니다.그럼 여기서 잠깐 퀴즈. 비가 억수같이 내릴 때‘It’s raining cats and dogs’라는 표현을 쓰는데,왜 하필이면 폭우를 ‘고양이와 개’에 비유했을까요?여기에는 여러 가지 설이 있는데,가장 유력한 후보 중 하나를 살펴보면,19세기 초 영국 런던에 엄청난 폭우가 쏟아진 적이 있습니다.그런데 이때 런던시의 대부분이 물에 잠겨 고양이와 개의 사체가 떠다녔다고 합니다.그래서 이후에도 비가 엄청나게 내리는 모습을 표현할 때cats and dogs라는 표현을 쓴다고 하네요.그리고 ‘소나기’를 뜻하는 shower가미국에서는 party의 의미로 쓰이기도 한답니다.그래서 요즘 여러 매체에서 자주 볼 수 있는 baby shower란 표현은‘아기 목욕’이란 뜻이 아닌,‘임신한 것을 축하하기 위해 친구들이 아기용품을 선물하는 축하 파티’라는 의미로 쓰인 것이랍니다.또 bridal shower는‘여자 친구들이 결혼 직전의 여성에게 줄 선물을 갖고 모이는 축하 파티’를 뜻하는 말이랍니다.끝으로 처음에 소개해 드렸던 명곡 ‘Rain drops keep falling on my head’가 나오는 영화 [내일을 향해 쏴라]의 원제는‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’입니다.‘폴 뉴먼’과 ‘로버트 레드포드’의 명콤비의 영화 속 이름을그대로 영화 제목으로 쓴 것인데,이 제목을 일본의 번역가가 지금처럼 멋지게 번역했고우리나라에서도 현재의 제목으로 그대로 쓰고 있다고 하네요.‘로버트 레드포드’는 자신이 만든 독립 영화제 이름을영화 속 캐릭터인 ‘Sundance Kid’에서 따왔지만,[부치 캐서디와 선댄스 키드]보다는[내일을 향해 쏴라]가 훨씬 더 가슴 설레는 제목인 것 같습니다.왠지 모르지만, 비가 오면 가슴이 설렙니다.그리고 조용히 내리는 비처럼 오늘 배운 영어 표현들이내 마음을 적시기를 희망해봅니다.<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com