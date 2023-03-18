◇오늘의 경기(18일)
◆18일(토)
△프로야구 시범경기= kt-삼성(대구) LG-롯데(부산) 두산-KIA(광주) SSG-NC(창원) 키움-한화(대전·이상 13시)
△프로축구= 포항-강원(포항스틸야드) 광주-인천(광주전용구장·이상 14시) 제주-서울(16시30분·제주월드컵경기장)
△프로농구= 삼성-LG(15시·잠실실내체육관) DB-캐롯(원주종합체육관) KGC인삼공사-kt(안양체육관·이상 17시)
△프로배구= OK금융그룹-현대캐피탈(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-페퍼저축은행(16시·화성종합체육관)
△프로축구2부= 충남아산-천안(13시30분·아산이순신체육관) 경남-충북청주(창원축구센터) 부천-안산(부천종합운동장·이상 16시)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-두산(14시) 충남도청-인천도시공사(16시) 상무-SK(18시·이상 광명시민체육관)
△펜싱= 플뢰레 국제그랑프리대회(10시·부산 금정체육관)
△농구= 제60회 춘계전국남녀중고연맹전(10시30분·해남우슬체육관, 우슬동백체육관)
△스피드스케이팅= 제58회 빙상인추모 전국남녀 대회(13시·태릉국제스케이트장)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(11시30분·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
하나증권 전국종별대회(김천종합스포츠타운)
제1차 한국실업연맹전(함양공설운동장)
/연합뉴스
△프로야구 시범경기= kt-삼성(대구) LG-롯데(부산) 두산-KIA(광주) SSG-NC(창원) 키움-한화(대전·이상 13시)
△프로축구= 포항-강원(포항스틸야드) 광주-인천(광주전용구장·이상 14시) 제주-서울(16시30분·제주월드컵경기장)
△프로농구= 삼성-LG(15시·잠실실내체육관) DB-캐롯(원주종합체육관) KGC인삼공사-kt(안양체육관·이상 17시)
△프로배구= OK금융그룹-현대캐피탈(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-페퍼저축은행(16시·화성종합체육관)
△프로축구2부= 충남아산-천안(13시30분·아산이순신체육관) 경남-충북청주(창원축구센터) 부천-안산(부천종합운동장·이상 16시)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-두산(14시) 충남도청-인천도시공사(16시) 상무-SK(18시·이상 광명시민체육관)
△펜싱= 플뢰레 국제그랑프리대회(10시·부산 금정체육관)
△농구= 제60회 춘계전국남녀중고연맹전(10시30분·해남우슬체육관, 우슬동백체육관)
△스피드스케이팅= 제58회 빙상인추모 전국남녀 대회(13시·태릉국제스케이트장)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(11시30분·문경체육관)
△테니스= 제53회 회장배 전국여자대회(양구테니스파크)
하나증권 전국종별대회(김천종합스포츠타운)
제1차 한국실업연맹전(함양공설운동장)
/연합뉴스
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지