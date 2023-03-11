◇오늘의 경기(11일)
◆11일(토)
△프로축구= 수원FC-수원(수원종합운동장) 대전-포항(대전월드컵경기장·이상 14시) 강원-대구(16시30분·춘천송암스포츠타운)
△프로농구= KCC-DB(전주체육관) 캐롯-LG(고양체육관·이상 15시) 한국가스공사-kt(17시·대구체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 우리은행-신한은행(17시·아산이순신체육관)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(대전충무체육관) 흥국생명-KGC인삼공사(인천삼산월드체육관·이상 14시)
△프로축구2부= 서울E-전남(13시30분·목동종합운동장) 김포-경남(김포솔터축구장) 충북청주-부산(청주종합운동장·이상 16시)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-두산(12시) 충남도청-하남시청(14시) 인천도시공사-SK(16시·이상 부산기장체육관)
△쇼트트랙= ISU 세계선수권대회(9시·목동아이스링크)
△볼링= 제41회 협회장배 전국남녀종별선수권대회(9시·구미 경북금오볼링장 등)
/연합뉴스
△프로축구= 수원FC-수원(수원종합운동장) 대전-포항(대전월드컵경기장·이상 14시) 강원-대구(16시30분·춘천송암스포츠타운)
△프로농구= KCC-DB(전주체육관) 캐롯-LG(고양체육관·이상 15시) 한국가스공사-kt(17시·대구체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 우리은행-신한은행(17시·아산이순신체육관)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(대전충무체육관) 흥국생명-KGC인삼공사(인천삼산월드체육관·이상 14시)
△프로축구2부= 서울E-전남(13시30분·목동종합운동장) 김포-경남(김포솔터축구장) 충북청주-부산(청주종합운동장·이상 16시)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-두산(12시) 충남도청-하남시청(14시) 인천도시공사-SK(16시·이상 부산기장체육관)
△쇼트트랙= ISU 세계선수권대회(9시·목동아이스링크)
△볼링= 제41회 협회장배 전국남녀종별선수권대회(9시·구미 경북금오볼링장 등)
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