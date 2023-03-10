◇내일의 경기(11·12일)
◆11일(토)
△프로축구= 수원FC-수원(수원종합운동장) 대전-포항(대전월드컵경기장·이상 14시) 강원-대구(16시30분·춘천송암스포츠타운)
△프로농구= KCC-DB(전주체육관) 캐롯-LG(고양체육관·이상 15시) 한국가스공사-kt(17시·대구체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 우리은행-신한은행(17시·아산이순신체육관)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(대전충무체육관) 흥국생명-KGC인삼공사(인천삼산월드체육관·이상 14시)
△프로축구2부= 서울E-전남(13시30분·목동종합운동장) 김포-경남(김포솔터축구장) 충북청주-부산(청주종합운동장·이상 16시)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-두산(12시) 충남도청-하남시청(14시) 인천도시공사-SK(16시·이상 부산기장체육관)
△쇼트트랙= ISU 세계선수권대회(9시·목동아이스링크)
△볼링= 제41회 협회장배 전국남녀종별선수권대회(9시·구미 경북금오볼링장 등)
◆12일(일)
△프로축구= 서울-울산(14시·서울월드컵경기장) 전북-광주(전주월드컵경기장) 인천-제주(인천전용구장·이상 16시30분)
△프로농구= KCC-삼성(전주체육관) SK-KGC인삼공사(잠실학생체육관·이상 15시) DB-현대모비스(17시·원주종합체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 BNK-삼성생명(14시·부산사직체육관)
△프로배구= 한국전력-OK금융그룹(14시·수원체육관) GS칼텍스-IBK기업은행(16시·서울장충체육관)
△프로축구2부= 성남-충남아산(탄천종합운동장) 안산-안양(안산와스타디움·이상 13시30분) 천안-부천(16시·천안종합운동장)
△핸드볼= SK코리아리그 경남개발공사-부산시설공단(12시) 삼척시청-서울시청(14시) SK-인천시청(16시) 광주도시공사-대구시청(18시·이상 부산기장체육관)
△쇼트트랙= ISU 세계선수권대회(11시·목동아이스링크)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(미정·문경체육관)
△볼링= 2023 MK HC컵 프로대회(9시·화성마인드 볼링경기장)
제41회 협회장배 전국남녀종별선수권대회(9시·구미 경북금오볼링장 등)
/연합뉴스
△프로축구= 수원FC-수원(수원종합운동장) 대전-포항(대전월드컵경기장·이상 14시) 강원-대구(16시30분·춘천송암스포츠타운)
△프로농구= KCC-DB(전주체육관) 캐롯-LG(고양체육관·이상 15시) 한국가스공사-kt(17시·대구체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 우리은행-신한은행(17시·아산이순신체육관)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(대전충무체육관) 흥국생명-KGC인삼공사(인천삼산월드체육관·이상 14시)
△프로축구2부= 서울E-전남(13시30분·목동종합운동장) 김포-경남(김포솔터축구장) 충북청주-부산(청주종합운동장·이상 16시)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-두산(12시) 충남도청-하남시청(14시) 인천도시공사-SK(16시·이상 부산기장체육관)
△쇼트트랙= ISU 세계선수권대회(9시·목동아이스링크)
△볼링= 제41회 협회장배 전국남녀종별선수권대회(9시·구미 경북금오볼링장 등)
◆12일(일)
△프로축구= 서울-울산(14시·서울월드컵경기장) 전북-광주(전주월드컵경기장) 인천-제주(인천전용구장·이상 16시30분)
△프로농구= KCC-삼성(전주체육관) SK-KGC인삼공사(잠실학생체육관·이상 15시) DB-현대모비스(17시·원주종합체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 BNK-삼성생명(14시·부산사직체육관)
△프로배구= 한국전력-OK금융그룹(14시·수원체육관) GS칼텍스-IBK기업은행(16시·서울장충체육관)
△프로축구2부= 성남-충남아산(탄천종합운동장) 안산-안양(안산와스타디움·이상 13시30분) 천안-부천(16시·천안종합운동장)
△핸드볼= SK코리아리그 경남개발공사-부산시설공단(12시) 삼척시청-서울시청(14시) SK-인천시청(16시) 광주도시공사-대구시청(18시·이상 부산기장체육관)
△쇼트트랙= ISU 세계선수권대회(11시·목동아이스링크)
△씨름= 제53회 회장기전국장사대회(미정·문경체육관)
△볼링= 2023 MK HC컵 프로대회(9시·화성마인드 볼링경기장)
제41회 협회장배 전국남녀종별선수권대회(9시·구미 경북금오볼링장 등)
/연합뉴스
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