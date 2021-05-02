◆2일(일)
△프로야구= SSG-두산(잠실) KIA-kt(수원) LG-삼성(대구) 키움-NC(창원) 한화-롯데(사직·이상 14시)
△프로축구= 전북-제주(14시·전주월드컵경기장) 인천-강원(16시30분·인천축구전용경기장)
△골프= 코리안투어 군산CC 오픈(군산CC)
KLPGA 챔피언십(사우스링스 영암CC)
△프로축구2부= 김천-경남(13시30분·김천종합운동장) 부천-부산(16시·부천종합운동장) 서울E-안산(18시30분·잠실올림픽주경기장)
△농구= 대학 U리그 1차대회(15시·서수원칠보체육관)
△육상= 전국종별선수권대회(9시·익산종합운동장)
△체조= 전국종별선수권대회(9시30분·홍천종합체육관)
/연합뉴스
△프로야구= SSG-두산(잠실) KIA-kt(수원) LG-삼성(대구) 키움-NC(창원) 한화-롯데(사직·이상 14시)
△프로축구= 전북-제주(14시·전주월드컵경기장) 인천-강원(16시30분·인천축구전용경기장)
△골프= 코리안투어 군산CC 오픈(군산CC)
KLPGA 챔피언십(사우스링스 영암CC)
△프로축구2부= 김천-경남(13시30분·김천종합운동장) 부천-부산(16시·부천종합운동장) 서울E-안산(18시30분·잠실올림픽주경기장)
△농구= 대학 U리그 1차대회(15시·서수원칠보체육관)
△육상= 전국종별선수권대회(9시·익산종합운동장)
△체조= 전국종별선수권대회(9시30분·홍천종합체육관)
/연합뉴스
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