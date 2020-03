KPGA 코리안투어 4월 23일 개막…"코로나19 예의주시"

한국프로골프협회(KPGA) 코리안투어가 다음 달 23일 DB손해보험 프로미 오픈을 시작으로 2020시즌에 들어간다.KPGA는 17일 17개 대회로 구성되는 2020시즌 코리안투어 일정을 발표했다.가장 많은 상금이 걸린 제네시스 챔피언십은 10월 8∼11일 열리고, 시즌 최종전은 11월 5∼8일 플레이어스 챔피언십이다.그러나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 전 세계 스포츠 행사들이 대거 중단되고 있어 KPGA도 향후 신중히 대처할 방침이다.구자철 KPGA 회장은 "전 세계적으로 코로나19 확산으로 촉각이 곤두선 상황이다.해외투어와 다른 종목에서도 연기와 취소가 이어지고 있다.무엇보다 안전이 최우선이다.KPGA 코리안투어도 상황을 예의주시하고 있다"고 밝혔다.이어 "코로나19가 조속히 종료되어 우리 선수들이 겨우내 갈고닦은 실력을 팬들에게 아낌없이 선보일 수 있기를 바란다"고 기대했다.◇ 2020 KPGA 코리안투어 일정┌──┬──────┬─────────────┬────────┬────┐│ No │ 대회기간 │ 대회명 │ 대회장소 │ 총상 ││ │ │ │ │ 금 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 1 │ 4/23∼4/2 │ 제16회 DB손해보험 프 │ 오크밸리CC │ 5억원 ││ │ 6 │ 로미 오픈 │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 2 │ 4/30∼5/3 │ * 제39회 GS칼텍스 매 │ 남서울CC │ 12억 ││ │ │ 경오픈 │ │ 원 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 3 │ 5/14∼5/1 │ SK telecom OPEN 2020 │ 미정 │ 미정 ││ │ 7 │ │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 4 │ 5/21∼5/2 │ KB금융 리브챔피언십 │ 블랙스톤 │ 7억원 ││ │ 4 │ │ 이천GC │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 5 │ 6/11∼6/1 │ 제63회 KPGA 선수권대 │ 에이원CC │ 10억 ││ │ 4 │ 회 │ │ 원 ││ │ │ With A-ONE CC │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 6 │ 6/18∼6/2 │ 하나은행 인비테이셔널 │ 88CC │ 12억 ││ │ 1 │ │ │ 원 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 7 │ 6/25∼6/2 │ * 코오롱 제63회 한국 │ 우정힐스CC │ 12억 ││ │ 8 │ 오픈 │ │ 원 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 8 │ 7/2∼7/5 │ 우성종합건설 아라미르 │ 아라미르CC │ 5억원 ││ │ │ CC │ │ ││ │ │ 부산경남오픈 │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 9 │ 7/9∼7/12 │ 군산CC오픈 │ 군산CC │ 5억원 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 10 │ 7/16∼7/1 │ OO오픈 with 일동레이 │ 일동레이크GC │ 5억원 ││ │ 9 │ 크골프클럽 │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 11 │ 8/27∼8/3 │ OO오픈 │ 미정 │ 5억원 ││ │ 0 │ │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 12 │ 9/10∼9/1 │ ** 제36회 신한동해오 │ 일본 코마CC │ 14억 ││ │ 3 │ 픈 │ │ 원 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 13 │ 9/17∼9/2 │ 아이에스산업개발 오픈 │ 미정 │ 5억원 ││ │ 0 │ │ │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 14 │ 9/24∼9/2 │ 현대해상 최경주 인비 │ 미정 │ 10억 ││ │ 7 │ 테이셔널 │ │ 원 │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 15 │ 10/8∼10/ │ 제네시스 챔피언십 │ 잭니클라우스 │ 15억 ││ │ 11 │ │ 골프클럽 코리 │ 원 ││ │ │ │ 아 │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 16 │ 10/29∼11 │ DGB금융그룹 골프존카 │ 골프존카운티 │ 5억원 ││ │ /1 │ 운티 오픈 │ 선산 │ │├──┼──────┼─────────────┼────────┼────┤│ 17 │ 11/5∼11/ │ OO 플레이어스 챔피언 │ 미정 │ 10억 ││ │ 8 │ 십 │ │ 원 │└──┴──────┴─────────────┴────────┴────┘* 대한골프협회, 아시안투어 공동주관 - 제39회 GS칼텍스 매경오픈, 코오롱 제63회 한국오픈** KPGA 코리안투어, 일본투어, 아시안투어 공동 주관 - 제36회 신한동해오픈/연합뉴스