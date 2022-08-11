[인사] 서울시 ; 법무부 ; 농림축산식품부 등
◈서울시◎전보<3급>▷안전총괄실장 직무대리 최진석▷안전총괄실 안전총괄관 직무대리 장영민▷기획조정실장 직무대리 정수용▷경제정책실장 황보연▷복지정책실장 김상한▷행정국장 정상훈▷재무국장 정헌재▷도시기반시설본부장 김성보▷상수도사업본부장 이대현▷주택정책실 주택공급기획관 김승원▷인재개발원장 이원목▷비서실장 구종원▷디지털정책관 이혜경▷민생사법경찰단장 김명주▷평생교육국장 이회승▷경제정책실 경제일자리기획관 김영환▷복지정책실 복지기획관 이수연▷서울시립대 행정처장 배현숙▷서울대공원장 김재용▷미래공간기획관 직무대리 홍선기▷약자와의동행추진단장 직무대리 김재진▷경제정책실 신산업정책관 정영준▷기후환경본부 자원회수시설추진단장 직무대리 윤재삼▷시민건강국 공공의료추진단장 윤보영▷균형발전본부 동남권추진단장 김선수▷도시계획국장 직무대리 조남준▷균형발전본부 균형발전기획관 직무대리 임창수▷기후환경본부 환경기획관 이인근▷홍보기획관 직무대리 최원석▷푸른도시여가국장 직무대리 유영봉▷국회사무처 파견 박종수
◈법무부◎승진<고위공무원>▷대전지검 사무국장 오만옥▷전주지검 사무국장 장병인◎전보<〃>▷서울동부지검 사무국장 곽명규▷서울북부지검 사무국장 김태경◎승진<검찰부이사관>▷수원고검 총무과장 조현철▷성남지청 사무국장 서진학▷안산지청 사무국장 이상돈◎전보<검찰수사서기관>▷법무연수원 일반연수과장 송재동▷서울고검 소송사무과장 전태선▷서울남부지검 총무과장 이헌
◈농림축산식품부◎승진<국장급>▷식품산업정책실 농업생명정책관 송남근◎전·출입<〃>▷농림축산식품부 서해동▷외교부 주미합중국대사관 김원일◎승진<과장급>▷국립농산물품질관리원 기획조정과장 허동웅◎전보<〃>▷정책기획관실 기획재정담당관 김영수▷농촌정책국 지역개발과장 하경희▷식품산업정책실 국가식품클러스터추진팀장 노영호▷농업생명정책관실 과학기술정책과장 송태복
◈문화체육관광부◎임용<실장급 고위공무원단>▷기획조정실장 강석원▷문화예술정책실장 윤성천<국장급 〃>▷감사관 구경렬
◈한국보건사회연구원<팀장급>▷경영지원실 재무회계팀장 서지완▷정보통계연구실 데이터·조사관리팀장 김은주
◈법무부◎승진<고위공무원>▷대전지검 사무국장 오만옥▷전주지검 사무국장 장병인◎전보<〃>▷서울동부지검 사무국장 곽명규▷서울북부지검 사무국장 김태경◎승진<검찰부이사관>▷수원고검 총무과장 조현철▷성남지청 사무국장 서진학▷안산지청 사무국장 이상돈◎전보<검찰수사서기관>▷법무연수원 일반연수과장 송재동▷서울고검 소송사무과장 전태선▷서울남부지검 총무과장 이헌
◈농림축산식품부◎승진<국장급>▷식품산업정책실 농업생명정책관 송남근◎전·출입<〃>▷농림축산식품부 서해동▷외교부 주미합중국대사관 김원일◎승진<과장급>▷국립농산물품질관리원 기획조정과장 허동웅◎전보<〃>▷정책기획관실 기획재정담당관 김영수▷농촌정책국 지역개발과장 하경희▷식품산업정책실 국가식품클러스터추진팀장 노영호▷농업생명정책관실 과학기술정책과장 송태복
◈문화체육관광부◎임용<실장급 고위공무원단>▷기획조정실장 강석원▷문화예술정책실장 윤성천<국장급 〃>▷감사관 구경렬
◈한국보건사회연구원<팀장급>▷경영지원실 재무회계팀장 서지완▷정보통계연구실 데이터·조사관리팀장 김은주
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