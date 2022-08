"규칙적 운동, 경도인지장애 진행 차단"

치매로 이어질 수 있는 경도인지장애(MCI: mild cognitive impairment)의 진행을 규칙적 운동으로 막을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.경도인지장애란 기억력 등의 인지기능이 같은 연령대의 다른 노인들보다 떨어진다는 것을 본인도, 주변 사람들도 모두 인정하지만, 일상생활을 영위하는 데 큰 지장이 있을 정도는 아닌 상태를 말한다.그러나 경도인지장애는 치매로 이행될 가능성이 크다.미국 웨이크 포레스트(Wake Forest) 대학 의대 내과 노인의학 전문의 로라 베이커 교수 연구팀은 중간 강도의 에어로빅 운동이나 가벼운 스트레칭/균형 운동이 치매의 전단계인 경도인지장애의 진행을 늦추거나 멎게 하는 효과가 있다는 연구 결과를 발표했다고 의학 뉴스 포털 메드페이지 투데이(MedPage Today)가 4일 보도했다.'경도 인지장애 성인 운동'(EXERT: Exercise in Adults With Mild Memory Problems) 연구에 참여하고 있는 기억상실성 MCI 노인 296명의 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 확인됐다고 연구팀은 밝혔다.MCI는 기억력 저하가 두드러지게 나타나는 '기억상실성'과 기억력보다는 집중력, 사고력 등 다른 인지기능이 저하되는 '비기억 상실성'(non-amnestic)으로 나뉜다.EXERT는 MCI 노인들을 대상으로 장기간 계속되고 있는 운동 효과에 관한 3상 임상시험이다.참가자들은 기억력, 주의력, 사고력 등 인지기능을 평가하는 '간이 정신상태 검사'(MMSE: Mini Mental State Examination) 성적이 평균 28점(MCI에 해당), '임상 치매 척도'(CDR-SB: Clinical Dementia Rating scale Sum of Boxes) 점수가 평균 1.5점(가벼운 치매에 해당)이었다.이들은 평균연령 74세, 여성 57%, 백인 87%, 흑인 10%, 치매 위험 변이유전자(ApoE4)를 가진 사람이 25%였다.이들은 두 그룹으로 나뉘어 한 그룹은 중간 정도의 에어로빅 운동을, 다른 그룹은 가벼운 스트레칭/균형 운동을 매주 최소한 120~150분씩 1년 동안 계속했다.에어로빅 운동 그룹과 스트레칭/균형 운동 그룹은 모두 일주일에 4번 30~40분씩 운동했다.운동의 강도는 에어로빅 운동이 중강도(여유 심박수 70~85%), 스트레칭/균형 운동이 저강도(여유 심박수 35% 이하)였다.여유 심박수(HRR: heart rate reserve)는 최대 심박수와 안정 시 심박수의 차이를 말한다.참가자들은 첫 12개월 동안은 YMCA 훈련사의 지도 아래, 그 후 6개월은 스스로 운동을 계속했다.첫 12개월 동안 출석률은 에어로빅 운동 그룹이 81%, 스트레칭/균형 운동 그룹이 87%였다.연구팀은 관찰 연구인 '알츠하이머병 신경영상 선도 연구'(ADNI: Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative)에 참가하고 있는 또 다른 그룹의 MCI 노인들과 EXERT 연구 참가 노인들의 인지기능 저하 진행 상태를 비교 분석했다.그 결과 EXERT 연구 참가 MCI 노인들은 에어로빅 운동 그룹과 스트레칭/균형 운동 그룹 모두 '알츠하이머병 평가 척도-인지기능-실행기능'(ADAS-Cog-Exec: Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive-executive) 점수가 6개월 또는 12개월 후 더 떨어지지 않았다.두 그룹의 점수도 별 차이가 없었다.그러나 ADNI 연구 참가 MCI 노인들은 12개월 후 ADAS-Cog-Exec 점수가 더 나빠졌다.EXERT 참가자들은 운동과 함께 일주일에 한 번씩 사교 모임을 가졌다.이것도 인지기능 저하를 막는 데 도움이 되었을 것이라고 연구팀은 덧붙였다.이 연구 결과는 미국 알츠하이머병 협회(Alzheimer's Association)의 2022 국제 학술회의에서 발표됐다./연합뉴스