◈소니 뮤직 코리아▷대표 주영찬
◈국민권익위원회◎전보<과장급>▷공공재정환수제도과장 이용만▷신고자보상과장 김세신▷행정심판총괄과장 윤남기▷환경문화심판과장 배문규▷고충상담기획과장 원유진
◈국가철도공단◎전보<처장급>▷시설개량처장 차문규▷호남본부 호남권사업단장 김용길▷영남본부 안전혁신처장 정종진▷호남본부 안전혁신처장 정선호◎전보<부장급>▷기술연구처 연구계획부장 김정곤 ▷기술연구처 시스템연구부장 성동일▷시설안전부장 김건호▷철도시설안전합동혁신단 총괄계획부장 윤성민▷자산개발처 역세권기획TF부장 김형민▷수도권본부 용지부장 박주향▷호남본부 시설개량부장 백승호▷강원본부 건설안전부장 나현▷강원본부 시설개량부장 김성용
◈한국환경공단▷대구경북환경본부장 최용석
◈덕성여대▷차미리사교양대학장 이정욱▷대학교육혁신원장·DS-혁신사업단장 조연성▷학생상담센터장·성폭력및성희롱상담실장 김정호▷식물자원연구소장 김태훈▷홍보실장 백종권
◈신아일보▷상무이사 임홍순
◈씨네21▷운영총괄 본부장 박건태
◈국민권익위원회◎전보<과장급>▷공공재정환수제도과장 이용만▷신고자보상과장 김세신▷행정심판총괄과장 윤남기▷환경문화심판과장 배문규▷고충상담기획과장 원유진
◈국가철도공단◎전보<처장급>▷시설개량처장 차문규▷호남본부 호남권사업단장 김용길▷영남본부 안전혁신처장 정종진▷호남본부 안전혁신처장 정선호◎전보<부장급>▷기술연구처 연구계획부장 김정곤 ▷기술연구처 시스템연구부장 성동일▷시설안전부장 김건호▷철도시설안전합동혁신단 총괄계획부장 윤성민▷자산개발처 역세권기획TF부장 김형민▷수도권본부 용지부장 박주향▷호남본부 시설개량부장 백승호▷강원본부 건설안전부장 나현▷강원본부 시설개량부장 김성용
◈한국환경공단▷대구경북환경본부장 최용석
◈덕성여대▷차미리사교양대학장 이정욱▷대학교육혁신원장·DS-혁신사업단장 조연성▷학생상담센터장·성폭력및성희롱상담실장 김정호▷식물자원연구소장 김태훈▷홍보실장 백종권
◈신아일보▷상무이사 임홍순
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