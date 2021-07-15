◈동화약품▷연구소장 황연하
◈NF에어▷대표이사 김문권
◈산업은행◇중소중견금융 부문<단장>▷네트워크지원실 유원채▷충청지역본부 양재권<팀장>▷네트워크지원실 이석준▷서초 조두일·곽은주▷잠실 정세복▷잠원 김태현▷하남 최치영▷마포 박혜원 ▷여의도 정옥림▷영업부 서영진▷종로 김순덕▷부천 김용준·김태구▷송도 신인우▷시화 최형욱▷안산 김완식▷인천 이종윤▷분당 조용호▷용인 장지우▷원주 배선태▷평택 장희철▷부산 김정현▷양산 문성원▷구미 손현숙▷울산 조현갑▷대전 강봉구·윤병훈▷아산 신공철▷오창 김근식▷광주 박성윤▷군산 유현▷목포 장준양▷여수 이도권▷전주 김현구◇기업금융 부문<팀장>▷산업·금융협력센터 유현진·이희동▷기업금융3실 이윤진◇글로벌 사업 부문<팀장>▷무역금융실 박은숙·김선영<해외 주재원>▷상하이 김철희▷베이징 최동묵▷홍콩 신보람▷유럽 이수복▷브라질 이창훈◇자본시장부문<팀장>▷PE실 전승하◇심사평가 부문<팀장>▷신용평가부 정수진◇리스크관리 부문<팀장>▷리스크관리부 이송준·박윤준·유명환▷금융결제부 김좌진·민경수·유영아◇정책·녹색기획 부문<팀장>▷재무기획부 이은정◇경영관리 부문<팀장>▷총무부 조란숙◇벤처금융본부<단장>▷벤처기술금융실 제정용<팀장>▷스케일업금융실 성혁준◇해양산업금융본부<팀장>▷해양산업금융실 이동훈◇구조조정본부<팀장>▷기업구조조정3실 손우성◇기간산업안정기금본부<팀장>▷기금운용국 이춘원◇자금시장본부<팀장>▷자금부 홍석기▷금융공학실 김기훈◇PF본부<팀장>▷PF1실 김종철◇연금신탁본부<팀장>▷연금사업실 이동주◇IDT본부<팀장>▷IT기획부 이성엽▷코어금융부 곽지현▷디지털금융부 장관일▷디지털전략부 최은미◇KDB미래전략연구소<팀장>▷미래전략개발부 최현희▷산업기술리서치센터 장인우▷한반도신경제센터 장명수◇준법감시인<팀장>▷윤리준법부 조용훈◇정보보호부<팀장>▷정보보호부 송미정
◈수출입은행◎선임▷프로젝트금융본부장 김형준▷경협사업본부장 박종규
◈한국전력<부사장·본부장>▷해외원전부사장 임현승▷미래전략기획본부장(부사장) 박헌규▷전력혁신본부장 최현근▷상생관리본부장 이정복<본사 처(실)장>▷전력시장처장 정학준▷탄소중립전략처장 오현진▷ 지속성장전략처장 주재각▷커뮤니케이션실장 정재천▷KENTECH지원단장 전찬혁▷상생발전처장 최명호▷에너지신사업처장 이경윤▷수요관리처장 박우근▷해외사업기획처장 은상표▷해외사업운영처장 김홍재<지역본부장>▷부산울산본부장 이경숙
◈국방부▷군비통제정책과장 박종일▷시설제도기술과장 양원석▷군주거정책과장 정주라
◈환경부◎전보<과장급>▷국가미세먼지정보센터장 김진식▷환경보건국 화학물질정책과장 박봉균▷환경보건국 화학안전산업계지원단 팀장 이지현◎승진<과장급>▷환경보건국 생활환경과장 이경빈
◈방위사업청▷무인계약팀장 김석
◈국토안전관리원▷부원장 겸 재난안전본부장 강부순▷기반시설본부장 신원규▷건설안전본부장 권혁기▷생활시설본부장 이종우▷안전성능연구소장 김동희▷감사실장 강영구
◈인천소방본부▷119재난대책과장 이홍주▷119화학대응센터 준비단장 박태선▷소방행정과장 김성기▷회계장비과장 오원신▷인천국민안전체험관장 추현만▷중부소방서장 금창윤▷서부소방서장 송태철
◈한국표준협회 ◎승진▷품질경영본부장 김태형▷4차산업기반센터장 장경호 ◎전보▷경영지원본부장 이경근
◈싱글리스트▷발행인 김태혁▷편집인 용원중▷주필 김재성
◈NF에어▷대표이사 김문권
◈산업은행◇중소중견금융 부문<단장>▷네트워크지원실 유원채▷충청지역본부 양재권<팀장>▷네트워크지원실 이석준▷서초 조두일·곽은주▷잠실 정세복▷잠원 김태현▷하남 최치영▷마포 박혜원 ▷여의도 정옥림▷영업부 서영진▷종로 김순덕▷부천 김용준·김태구▷송도 신인우▷시화 최형욱▷안산 김완식▷인천 이종윤▷분당 조용호▷용인 장지우▷원주 배선태▷평택 장희철▷부산 김정현▷양산 문성원▷구미 손현숙▷울산 조현갑▷대전 강봉구·윤병훈▷아산 신공철▷오창 김근식▷광주 박성윤▷군산 유현▷목포 장준양▷여수 이도권▷전주 김현구◇기업금융 부문<팀장>▷산업·금융협력센터 유현진·이희동▷기업금융3실 이윤진◇글로벌 사업 부문<팀장>▷무역금융실 박은숙·김선영<해외 주재원>▷상하이 김철희▷베이징 최동묵▷홍콩 신보람▷유럽 이수복▷브라질 이창훈◇자본시장부문<팀장>▷PE실 전승하◇심사평가 부문<팀장>▷신용평가부 정수진◇리스크관리 부문<팀장>▷리스크관리부 이송준·박윤준·유명환▷금융결제부 김좌진·민경수·유영아◇정책·녹색기획 부문<팀장>▷재무기획부 이은정◇경영관리 부문<팀장>▷총무부 조란숙◇벤처금융본부<단장>▷벤처기술금융실 제정용<팀장>▷스케일업금융실 성혁준◇해양산업금융본부<팀장>▷해양산업금융실 이동훈◇구조조정본부<팀장>▷기업구조조정3실 손우성◇기간산업안정기금본부<팀장>▷기금운용국 이춘원◇자금시장본부<팀장>▷자금부 홍석기▷금융공학실 김기훈◇PF본부<팀장>▷PF1실 김종철◇연금신탁본부<팀장>▷연금사업실 이동주◇IDT본부<팀장>▷IT기획부 이성엽▷코어금융부 곽지현▷디지털금융부 장관일▷디지털전략부 최은미◇KDB미래전략연구소<팀장>▷미래전략개발부 최현희▷산업기술리서치센터 장인우▷한반도신경제센터 장명수◇준법감시인<팀장>▷윤리준법부 조용훈◇정보보호부<팀장>▷정보보호부 송미정
◈수출입은행◎선임▷프로젝트금융본부장 김형준▷경협사업본부장 박종규
◈한국전력<부사장·본부장>▷해외원전부사장 임현승▷미래전략기획본부장(부사장) 박헌규▷전력혁신본부장 최현근▷상생관리본부장 이정복<본사 처(실)장>▷전력시장처장 정학준▷탄소중립전략처장 오현진▷ 지속성장전략처장 주재각▷커뮤니케이션실장 정재천▷KENTECH지원단장 전찬혁▷상생발전처장 최명호▷에너지신사업처장 이경윤▷수요관리처장 박우근▷해외사업기획처장 은상표▷해외사업운영처장 김홍재<지역본부장>▷부산울산본부장 이경숙
◈국방부▷군비통제정책과장 박종일▷시설제도기술과장 양원석▷군주거정책과장 정주라
◈환경부◎전보<과장급>▷국가미세먼지정보센터장 김진식▷환경보건국 화학물질정책과장 박봉균▷환경보건국 화학안전산업계지원단 팀장 이지현◎승진<과장급>▷환경보건국 생활환경과장 이경빈
◈방위사업청▷무인계약팀장 김석
◈국토안전관리원▷부원장 겸 재난안전본부장 강부순▷기반시설본부장 신원규▷건설안전본부장 권혁기▷생활시설본부장 이종우▷안전성능연구소장 김동희▷감사실장 강영구
◈인천소방본부▷119재난대책과장 이홍주▷119화학대응센터 준비단장 박태선▷소방행정과장 김성기▷회계장비과장 오원신▷인천국민안전체험관장 추현만▷중부소방서장 금창윤▷서부소방서장 송태철
◈한국표준협회 ◎승진▷품질경영본부장 김태형▷4차산업기반센터장 장경호 ◎전보▷경영지원본부장 이경근
◈싱글리스트▷발행인 김태혁▷편집인 용원중▷주필 김재성
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