◈신한라이프<부사장>▷이영종▷곽희필▷오동현<전무>▷홍보팀·브랜드팀 이성태▷금융소비자보호총괄책임자 오민▷재무그룹 박경원<상무>▷자산운용그룹 구도현▷FC1본부 김범수▷리스크관리그룹 정봉현▷투자금융본부 허도일▷ICT그룹 한상욱▷언더라이팅본부 유희창▷준법감시인 이창현▷유지고객트라이브 임상현▷고객지원그룹 김순기▷하이브리드본부 박종진▷정보보호최고책임자 김주홍▷WM본부 이영재▷감사팀 서동수▷고객전략그룹 배형철▷상품언더라이팅트라이브 박재우▷계리본부 주성환▷HR본부 조형엽▷DB사업그룹 김성진
◈교육부▷교육부(국가교육회의 파견) 박지영
◈통일부◎승진<고위공무원>▷인도협력국장 조중훈
◈인사혁신처◎임용<고위공무원(실장급)>▷소청심사위원회 상임위원 김규현
◈한국남부발전▷전원개발처장 송흥복▷ESG혁신처장 강태길▷기후환경품질처장 지석근▷수소융합처장 함형봉▷투자관리처장 김미영▷ESG혁신처 홍보실장 서정수▷〃혁신정책부장 김용기▷〃상생협력부장 고대석▷기획처 전략기획실장 이창현▷〃윤리준법부장 이현구▷관리처 인재개발부장 이성태▷세무회계부장 이주옥▷청정연료실장 김현주▷계약자재부장 어득호▷발전기획실장 이영재▷전력거래부장 박시경▷발전처 복합운영부장 임경규▷기술개발총괄실장 박성욱▷전원개발처 전원개발총괄실장 신춘호▷〃발전기계시스템부장 최주몽▷〃발전제어시스템부장 김승우▷〃토목건축설계부장 김상만▷기후환경품질처 기후환경대책실장 권달정▷〃환경관리부장 주재홍▷〃품질경영부장 김해진▷그린뉴딜사업처 그린뉴딜부장 김대종▷해상풍력실장 윤상옥▷그린뉴딜사업처 육상풍력부장 조성환▷수소융합처 수소산업정책실장 송상욱▷〃수소융합사업부장 정굳건▷〃수소기술개발부장 김민기▷해외신사업부장 이광수▷미주유럽사업부장 이동준▷아태사업부장 이승헌▷투자관리처 출자관리부장 정훈태▷〃국내사업운영부장 김범수▷〃해외사업운영부장 문병승▷신재생개발권역센터장 박석준▷신재생개발권역센터 경상개발팀장 김경호▷기술전문센터장 류주용
◈경향신문▷편집국장 오창민▷논설위원 안호기
◈교육부▷교육부(국가교육회의 파견) 박지영
◈통일부◎승진<고위공무원>▷인도협력국장 조중훈
◈인사혁신처◎임용<고위공무원(실장급)>▷소청심사위원회 상임위원 김규현
◈한국남부발전▷전원개발처장 송흥복▷ESG혁신처장 강태길▷기후환경품질처장 지석근▷수소융합처장 함형봉▷투자관리처장 김미영▷ESG혁신처 홍보실장 서정수▷〃혁신정책부장 김용기▷〃상생협력부장 고대석▷기획처 전략기획실장 이창현▷〃윤리준법부장 이현구▷관리처 인재개발부장 이성태▷세무회계부장 이주옥▷청정연료실장 김현주▷계약자재부장 어득호▷발전기획실장 이영재▷전력거래부장 박시경▷발전처 복합운영부장 임경규▷기술개발총괄실장 박성욱▷전원개발처 전원개발총괄실장 신춘호▷〃발전기계시스템부장 최주몽▷〃발전제어시스템부장 김승우▷〃토목건축설계부장 김상만▷기후환경품질처 기후환경대책실장 권달정▷〃환경관리부장 주재홍▷〃품질경영부장 김해진▷그린뉴딜사업처 그린뉴딜부장 김대종▷해상풍력실장 윤상옥▷그린뉴딜사업처 육상풍력부장 조성환▷수소융합처 수소산업정책실장 송상욱▷〃수소융합사업부장 정굳건▷〃수소기술개발부장 김민기▷해외신사업부장 이광수▷미주유럽사업부장 이동준▷아태사업부장 이승헌▷투자관리처 출자관리부장 정훈태▷〃국내사업운영부장 김범수▷〃해외사업운영부장 문병승▷신재생개발권역센터장 박석준▷신재생개발권역센터 경상개발팀장 김경호▷기술전문센터장 류주용
◈경향신문▷편집국장 오창민▷논설위원 안호기
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