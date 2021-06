한 어휘가 -ly로 끝났다 하여 섣불리 이 어휘를 부사로 판단해서는 안 된다는 점입니다. inextricably는 -ly가 형용사와 결합해 만들어진 부사지만, daily는 명사와 -ly가 결합해 만들어진, 명사 앞에서 명사를 수식하는 형용사입니다.

Journalism or what is often called the news business the gathering, the processing, and delivery of important and interesting information and developments by newspapers, magazines, or broadcast media is inextricably entangled in that giant, whirling entity often referred to as ‘the media’. Journalism, of course, is concerned with news, which is somewhat different from information, because of its public nature. Michael Schudson (1995) believes that news is a form of culture that he terms ‘public knowledge’,and defines as ‘this modern, omnipresent brand of shared knowing’. Many millions of Americans pay close attention on a daily basis to the news.



-William A. Hachten의 《The troubles of Journalism》에서



신문, 잡지, 방송 매체에 의해 중요하고 흥미로운 정보와 사건의 수집, 가공, 전달이 이뤄지는 소위 뉴스업계 또는 저널리즘은 언론이라고 자주 불리는 거대하고 소용돌이 치는 존재와 불가분의 관계로 얽혀 있다. 물론 저널리즘은 뉴스를 다루는데, 뉴스는 정보와는 다소 다른 개념이다. 왜냐하면 뉴스는 공적인 성격을 띠기 때문이다. Michael Schudson(1995)은 뉴스란 ‘공적인 지식’이고 ‘현대적이고 어디에나 존재하는 공유 지식의 유형’이라고 정의할 수 있는 문화의 한 형태라고 믿는다. 수많은 미국인은 매일 뉴스에 세심한 주의를 기울인다.다양한 언어 단위 중 의미를 지닌 가장 작은 단위를 형태소라고 부릅니다. 영어의 경우 하나의 형태소가 하나의 어휘를 구성하는 경우가 있습니다. 예를 들어 often, giant, public이 그 경우라고 할 수 있겠죠. 그런데 두 개 이상의 형태소가 결합해 하나의 단어를 이룰 때가 있습니다. 본문에서 예를 찾자면 inextricably와 omnipresent 등이 있습니다.inextricably는 in-, extric(ate), -abl(e), -(l)y 네 개의 형태소가 결합해 만들어진 어휘입니다. 이 어휘의 의미적 중심이 되는 extricate는 ‘해방시키다’라는 의미의 동사입니다. 여기에 ‘가능’을 나타내는 접사인 -able이 결합되면 ‘해방 가능한’이라는 의미를 가진 형용사 extricable이 만들어집니다. 이 어휘가 ‘반대’ 또는 ‘부정’의 의미를 나타내는 접사 in-과 결합하여 ‘불가분한(해방이 불가능한)’이라는 의미의 inextricable이 생성됩니다. 여기에 형용사를 부사로 만들어 주는 접사 -ly가 붙어 ‘불가분하게’라는 의미를 갖는 inextricably가 만들어집니다.omnipresent라는 어휘는 omni-와 present가 결합돼 이뤄진 어휘입니다. omni-는 ‘모든 곳에, 모든 방식으로’의 의미를 갖습니다. 그렇기 때문에 ‘존재하는’이라는 의미를 지닌 형용사 present와 결합해 omnipresent는 ‘어디에나 존재하는’이라는 의미를 갖게 됩니다. 본문에 있는 daily도 마찬가지입니다. day는 ‘하루’ 또는 ‘날’이라는 의미의 명사입니다. 여기에 명사와 결합해 형용사를 만들어 주는 역할을 하는 -ly가 결합하여 ‘매일의’라는 의미의 daily가 만들어진 것입니다.여기서 주의해야 할 점은 한 어휘가 -ly로 끝났다 하여 섣불리 이 어휘를 부사로 판단해서는 안 된다는 점입니다. inextricably는 -ly가 형용사와 결합해 만들어진 부사지만, daily는 명사와 -ly가 결합해 만들어진, 명사 앞에서 명사를 수식하는 형용사입니다. 명사와 결합하여 전체 어휘를 형용사로 만드는 -ly가 사용된 또 다른 예로는 friendly가 있습니다. 명사 friend와 -ly가 결합하여 ‘친절한’이라는 의미의 형용사 friendly가 만들어진 것입니다.