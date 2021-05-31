◈하이투자증권◎신규 보임 ▷도곡WM센터장 정낙윤◎이동<지점장>▷도곡WMⅡ지점장 최영우
◈코리아에셋투자증권◎승진<전무>▷기업투자금융본부 지윤근<상무보>▷CRI1실 박재우▷채권금융본부 정하영▷채권금융본부 경규탁▷기업투자금융본부 김지은<이사보>▷성장금융실 김동기▷그린에너지금융본부 정광용▷부동산금융팀 김동규▷회계팀 강나미▷종합금융2팀 박상조▷CRI2실 하기봉<부장>▷성장금융실 곽정화▷유가증권운용팀 이재인▷CRI2실 송원석
◈국토교통부◎전보<과장급>▷미래전략일자리담당관 이중기▷수도권정책과장 이재평▷자동차운영보험과장 김은정▷버스정책과장 장구중▷대도시권광역교통위원회 광역교통요금과장 박정호
◈환경부◎승진<3급(부이사관)>▷환경보건정책관실 환경보건정책과장 조현수▷4대강조사평가단 기획총괄팀장 성지원▷자원순환정책관실 자원순환정책과장 김고응
◈국방기술품질원◎보직임명▷국방종합시험단장 김상엽▷생산품질경영부장 송재용▷지휘정찰센터장 장지형▷항공센터장 김창영▷유도탄약센터장 장봉기
◈서울대학교병원▷진료부원장 김병관▷행정처장 최재철▷분당서울대병원장 백남종▷서울특별시보라매병원장 정승용▷교육인재개발실장 김수웅▷의료혁신실장 박도중▷대외협력실장 이유진▷강남센터 부원장 박경우
◈경희대▷행정·재정부총장 최희섭▷정보통신전문대학원장(전자정보대학장 겸 소프트웨어융합대학장) 이영구▷경영대학장 권오병▷기획조정처장 김중백▷재무처장 황문호▷글로벌미래교육원장 최규완
◈한국폴리텍대학▷청주캠퍼스 지역대학장 이한복▷아산캠퍼스 지역대학장 김용목▷전남캠퍼스 지역대학장 송보석▷구미캠퍼스 지역대학장 황병관▷울산캠퍼스 지역대학장 윤성종▷반도체융합캠퍼스 지역대학장 박창순
◈코리아에셋투자증권◎승진<전무>▷기업투자금융본부 지윤근<상무보>▷CRI1실 박재우▷채권금융본부 정하영▷채권금융본부 경규탁▷기업투자금융본부 김지은<이사보>▷성장금융실 김동기▷그린에너지금융본부 정광용▷부동산금융팀 김동규▷회계팀 강나미▷종합금융2팀 박상조▷CRI2실 하기봉<부장>▷성장금융실 곽정화▷유가증권운용팀 이재인▷CRI2실 송원석
◈국토교통부◎전보<과장급>▷미래전략일자리담당관 이중기▷수도권정책과장 이재평▷자동차운영보험과장 김은정▷버스정책과장 장구중▷대도시권광역교통위원회 광역교통요금과장 박정호
◈환경부◎승진<3급(부이사관)>▷환경보건정책관실 환경보건정책과장 조현수▷4대강조사평가단 기획총괄팀장 성지원▷자원순환정책관실 자원순환정책과장 김고응
◈국방기술품질원◎보직임명▷국방종합시험단장 김상엽▷생산품질경영부장 송재용▷지휘정찰센터장 장지형▷항공센터장 김창영▷유도탄약센터장 장봉기
◈서울대학교병원▷진료부원장 김병관▷행정처장 최재철▷분당서울대병원장 백남종▷서울특별시보라매병원장 정승용▷교육인재개발실장 김수웅▷의료혁신실장 박도중▷대외협력실장 이유진▷강남센터 부원장 박경우
◈경희대▷행정·재정부총장 최희섭▷정보통신전문대학원장(전자정보대학장 겸 소프트웨어융합대학장) 이영구▷경영대학장 권오병▷기획조정처장 김중백▷재무처장 황문호▷글로벌미래교육원장 최규완
◈한국폴리텍대학▷청주캠퍼스 지역대학장 이한복▷아산캠퍼스 지역대학장 김용목▷전남캠퍼스 지역대학장 송보석▷구미캠퍼스 지역대학장 황병관▷울산캠퍼스 지역대학장 윤성종▷반도체융합캠퍼스 지역대학장 박창순
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