◈한국은행▷금융통화위원회실장 한승철▷인사경영국장 채병득▷금융안정국장 이정욱▷발권국장 전태영
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷우정사업본부 우정사업정보센터장 이도규◎전보<국장급>▷국제협력관 김성규◎임용<전문임기제 가급>▷국가과학기술자문회의지원단장 강건기
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷운영지원과장 조익노▷반도체디스플레이과장 박찬기▷소재부품장비시장지원과장 이규봉▷혁신행정담당관 김현철▷철강세라믹과장 이경훈▷분산에너지과장 문병철▷대불자유무역지역관리원장 박천재
◈행정안전부◎전보▷안전개선과장 김정훈
◈환경부◎승진<국장급>▷국립생물자원관 생물자원연구부장 박진영◎전보<국장급>▷국립생물자원관 생물자원활용부장 최종원<과장급>▷기후변화정책관실 기후경제과장 전원혁▷낙동강유역환경청 환경관리국장 조성수
◈연구개발특구진흥재단▷기획조정본부장 이선제▷사업총괄본부장 윤병한▷경영지원본부장 김인신▷지역혁신지원본부장 임민수▷대덕연구개발특구본부장 박은일▷광주연구개발특구본부장 유진혁▷부산연구개발특구본부장 서동경▷전북연구개발특구본부장 조용철▷강소특구지원본부장 이강준▷감사부장 한상문
◈한국에너지공단▷부이사장(경영전략이사) 심창호▷상임이사(수요관리이사) 박병춘
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷우정사업본부 우정사업정보센터장 이도규◎전보<국장급>▷국제협력관 김성규◎임용<전문임기제 가급>▷국가과학기술자문회의지원단장 강건기
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷운영지원과장 조익노▷반도체디스플레이과장 박찬기▷소재부품장비시장지원과장 이규봉▷혁신행정담당관 김현철▷철강세라믹과장 이경훈▷분산에너지과장 문병철▷대불자유무역지역관리원장 박천재
◈행정안전부◎전보▷안전개선과장 김정훈
◈환경부◎승진<국장급>▷국립생물자원관 생물자원연구부장 박진영◎전보<국장급>▷국립생물자원관 생물자원활용부장 최종원<과장급>▷기후변화정책관실 기후경제과장 전원혁▷낙동강유역환경청 환경관리국장 조성수
◈연구개발특구진흥재단▷기획조정본부장 이선제▷사업총괄본부장 윤병한▷경영지원본부장 김인신▷지역혁신지원본부장 임민수▷대덕연구개발특구본부장 박은일▷광주연구개발특구본부장 유진혁▷부산연구개발특구본부장 서동경▷전북연구개발특구본부장 조용철▷강소특구지원본부장 이강준▷감사부장 한상문
◈한국에너지공단▷부이사장(경영전략이사) 심창호▷상임이사(수요관리이사) 박병춘
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