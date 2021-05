BNK시스템, IT전문인력 12일까지 채용 접수

12일까지 그룹 IT 플랫폼 및 인재 경쟁력 강화 위해 금융IT개발 부문 모집BNK금융그룹의 정보통신(IT) 계열사인 BNK시스템(대표이사 김석규)이 그룹의 IT 혁신을 이끌어 갈 우수인재 채용에 나선다고 3일 밝혔다..BNK시스템은 이번 채용을 통해 IT 전문인력을 확보하고 그룹의 IT 플랫폼 및 인재 경쟁력을 강화한다는 계획이다.모집부문은 금융IT개발 직무 직원. 지원신청은 BNK시스템 홈페이지와 잡코리아, 사람인 등의 채용공고 내 지원서 양식을 작성해 12일까지 이메일로 접수하면 된다.채용전형은 서류심사와 인적성검사, 실기시험 등의 순서로 진행된다. 해당 업무 관련 전문자격증 및 각종 IT 자격증, 금융 관련 자격증 소지자는 우대한다.BNK시스템은 블라인드 채용을 통해 공정하고 투명하게 역량 중심으로 우수인재를 선별해 6월초 최종 합격자를 발표할 예정이다.김석규 BNK시스템 대표이사는 “우수한 역량을 보유한 IT 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다”며 “BNK시스템은 BNK가 그룹 차원에 추진 중인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영활동의 확대를 위해 앞으로도 청년 일자리 창출 등 지역과의 상생을 위한 다양한 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.부산=김태현 기자 hyun@hankyung.com