◈올가니카▷올가니카·아킬라 부회장 김관선▷올가니카 대표이사 정덕상▷올가니카플래닛 대표이사 이상민▷그린키친 대표이사 김은수
◈기획재정부<국장급>▷장관정책보좌관 유병서
◈행정안전부◎전보<실장급>▷지방자치인재개발원장 김장회▷충청북도 행정부지사 서승우◎전보<국장급>▷안전관리정책관 김종한▷부마민주항쟁보상지원단장 차호준▷강원도 기획조정실장 박천수<과장급>▷세계은행 김영석
◈국토교통부◎승진<국장급>▷정책기획관 김헌정◎전보<과장급>▷기술정책과장 방현하▷공항정책과장 이상헌▷철도정책과장 이우제
◈보건복지부▷노인지원과장 주철
◈환경부◎임용▷환경부 장관정책보좌관 이상용◎승진<국장급>▷물관리위원회지원단장 김지연◎전보▷물통합정책국 물정책총괄과장 이채은▷녹색전환정책관실 녹색산업혁신과장 장이재
◈문화재청◎승진<고위공무원>▷문화재보존국장 안형순◎전보·임용<과장급>▷기획조정관실 혁신행정담당관 조주성▷기획조정관실 정보화담당관 곽창용▷운영지원과장 이상협▷한국전통문화대학교 총무과장 방현기▷국립문화재연구소 행정운영과장 김성일▷궁능유적본부 덕수궁관리소장 원성규▷코로나19미래대응반장 조성래▷신라왕경핵심유적복원정비사업추진단장 김재길
◈새만금개발청▷혁신행정담당관 남궁재용
◈한국건설산업연구원▷연구본부장 박용석▷경제금융연구실장 허윤경▷행정실장 정민철
◈한국농촌경제연구원▷감사실장 한천희▷지식정보화실장 성진석▷경영지원실 총무팀장 심긍섭▷경영지원실 회계팀장 서정필 ▷지식정보화실 학술정보팀장 유정인▷지식정보화실 IT팀장 한근수
◈한국한의학연구원▷부원장 송미영
◈한국표준과학연구원▷안전측정연구소장 임현균
◈CBS▷사장 김진오
◈기획재정부<국장급>▷장관정책보좌관 유병서
◈행정안전부◎전보<실장급>▷지방자치인재개발원장 김장회▷충청북도 행정부지사 서승우◎전보<국장급>▷안전관리정책관 김종한▷부마민주항쟁보상지원단장 차호준▷강원도 기획조정실장 박천수<과장급>▷세계은행 김영석
◈국토교통부◎승진<국장급>▷정책기획관 김헌정◎전보<과장급>▷기술정책과장 방현하▷공항정책과장 이상헌▷철도정책과장 이우제
◈보건복지부▷노인지원과장 주철
◈환경부◎임용▷환경부 장관정책보좌관 이상용◎승진<국장급>▷물관리위원회지원단장 김지연◎전보▷물통합정책국 물정책총괄과장 이채은▷녹색전환정책관실 녹색산업혁신과장 장이재
◈문화재청◎승진<고위공무원>▷문화재보존국장 안형순◎전보·임용<과장급>▷기획조정관실 혁신행정담당관 조주성▷기획조정관실 정보화담당관 곽창용▷운영지원과장 이상협▷한국전통문화대학교 총무과장 방현기▷국립문화재연구소 행정운영과장 김성일▷궁능유적본부 덕수궁관리소장 원성규▷코로나19미래대응반장 조성래▷신라왕경핵심유적복원정비사업추진단장 김재길
◈새만금개발청▷혁신행정담당관 남궁재용
◈한국건설산업연구원▷연구본부장 박용석▷경제금융연구실장 허윤경▷행정실장 정민철
◈한국농촌경제연구원▷감사실장 한천희▷지식정보화실장 성진석▷경영지원실 총무팀장 심긍섭▷경영지원실 회계팀장 서정필 ▷지식정보화실 학술정보팀장 유정인▷지식정보화실 IT팀장 한근수
◈한국한의학연구원▷부원장 송미영
◈한국표준과학연구원▷안전측정연구소장 임현균
◈CBS▷사장 김진오
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