원주세브란스 연구팀 "운동이 코로나19 감염위험·사망률 줄여"

감염 위험도 10%·사망률 35% 낮춰…정기적인 운동이 큰 도움연세대학교 원주세브란스기독병원은 심장내과 조동혁·김장영 교수 연구팀이 국내에서 처음으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 환자를 대상으로 진행한 연구에서 "정기적인 운동이 코로나19 감염 위험도와 사망률을 감소시킨다"는 결과를 SCIE 급 국제 학술지(Journal of Clinical Medicine)에 발표했다고 13일 밝혔다.연구팀은 최근 국민건강보험공단 빅데이터센터실 자료를 활용해 정기적인 운동과 코로나19 감염 위험도 사이의 상관관계를 분석했다.연구팀은 2014∼2017년 국민건강보험공단 건강검진을 받은 만 18세 이상 수검자 중 2020년 1월부터 7월까지 코로나19 확진 판정을 받은 환자 집단 6천288명과 대조군 집단 12만5천780명을 대상으로 코호트 연구를 진행했다.연구 결과 연령과 나이 등 기본적 조건이 유사한 상황에서 '신체 활동 수준'은 대조군 집단보다 코로나19 환자 집단에서 더 낮은 것으로 나타났다.또한 빨리 걷기와 자전거 타기 등 중강도 이상 신체 활동은 코로나19 감염 위험도를 10%가량 감소했으며 운동량에 비례해 감염 위험도는 지속해서 감소했다.이에 더해 중강도 이상 신체활동은 코로나19 환자 사망률을 35%가량 낮추는 것으로도 확인됐다.이번 연구 결과로 감기, 독감과 같은 기존 감염뿐만 아니라 코로나19 예방 및 관리 차원에서도 정기적인 운동을 하는 것이 큰 도움이 된다는 점을 체계화된 근거로 제시하게 됐다.조동혁 교수는 "이번 연구는 코로나19 감염 및 사망률을 낮추기 위해 평소 적극적인 운동이 필요하다는 것을 보여주는 사례"라며 "다만 이번 연구의 해석은 대인 접촉을 피하는 등 방역 원칙을 지키는 선에서 적용돼야 한다"고 말했다.김장영 교수는 "이번 연구에는 감염내과와 스포츠과학 전문 교수 및 국민건강보험공단 연구진이 참여했으며 국내에서는 처음으로 한국인을 대상으로 한 코로나19 감염 환자 전수조사라는 점에서 의미가 깊다"며 "연구 결과가 코로나19 예방과 국민건강 보건 개선에 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.한편 이번 연구는 SCIE 급 국제학술지인 'Journal of Clinical Medicine' 2021년 4월호에 등재됐다.논문의 제목은 'Physical Activity and the Risk of COVID-19 Infection and Mortality: A Nationwide Population-Based Case-Control Study'이다./연합뉴스