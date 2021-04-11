◈행정안전부◎승진<부이사관>▷지역일자리경제과장 이화진▷사회재난대응정책과장 이형석▷과거사정리위원회 운영지원담당관 우광진▷주OECD대한민국대표부 하승철▷주중국대한민국대사관 김상광▷주일본대한민국대사관 박민식<서기관(행정)>▷기획재정담당관실 박성철▷혁신기획과 이성락▷협업정책과 이은희▷조직기획과 이영수▷국제디지털협력과 박원재▷공공데이터유통과 조현혜▷자치행정과 조은강 ▷자치분권제도과 문지영▷자치분권지원과 신화영 ▷지역균형발전과 김경섭▷회계제도과 최교신▷지방소득소비세제과 한수덕▷공기업지원과 김만봉▷인사기획관실 김근영▷운영지원과 김일용▷기후재난대응과 배기철▷재난구호과 이경환▷가축질병재난대응과 안승만<기술서기관(전산)>▷지능행정기반과 임란희▷공공데이터정책과 황인희 ▷국가기록원 보존인수과 서훈석<기술서기관(시설)>▷생활공간정책과 권하중▷안전감찰담당관실 이종윤 ▷비상대비기획과 박정운<기술서기관(공업)>▷정부청사관리본부 시설관리과 정창환<기술서기관(방송통신)>▷중앙민방위 경보통제센터 신현동
◈국토교통부◎전보▷대도시권광역교통위원회 광역교통정책국장 이윤상
◈환경부◎임용<과장급>▷대변인실 디지털소통팀장 이한라
◈법제처◎전보<서기관>▷대변인실 석경주▷운영지원과 최지훈▷법제정책국 법령정비과 손문수▷〃 장지혜▷행정법제국 권민정▷경제법제국 고주석▷사회문화법제국 한아란▷법령해석국 경제법령해석1과 안정임▷법제정책국 법제관실 김민정
◈인사혁신처◎임용<국장급>▷공무원노사협력관 유승주◎전보<과장급>▷기획재정담당관 천지윤▷국제협력담당관 신인철▷인재정책과장 이찬희▷연금복지과장 최교묵▷국가공무원인재개발원 기획협력과장 송지연
◈국무조정실·국무총리비서실▷성과관리지원과장 천세봉
◈공정거래위원회◎임용<과장급>▷고객지원담당관 연제혁
◈KBS▷전략기획실 대외협력국장 이경호▷보도본부 취재1주간 안양봉▷〃 방송뉴스주간 유석조▷전략기획실 대외협력부장 홍희정▷보도본부 보도기획부장 임승창▷〃 정치부장 송현정▷〃 통일·외교부장 이병도▷〃 사회부장 정수영▷〃 네트워크부장 양석현▷〃 국제부장 김진우▷〃 경제부장 박진영▷〃 뉴스제작1부장 김정환▷〃 뉴스제작2부장 이해연▷〃 디지털뉴스1부장 조성훈▷〃 탐사보도부장 이영섭▷〃 스포츠제작사업부장 권재민
◈국토교통부◎전보▷대도시권광역교통위원회 광역교통정책국장 이윤상
◈환경부◎임용<과장급>▷대변인실 디지털소통팀장 이한라
◈법제처◎전보<서기관>▷대변인실 석경주▷운영지원과 최지훈▷법제정책국 법령정비과 손문수▷〃 장지혜▷행정법제국 권민정▷경제법제국 고주석▷사회문화법제국 한아란▷법령해석국 경제법령해석1과 안정임▷법제정책국 법제관실 김민정
◈인사혁신처◎임용<국장급>▷공무원노사협력관 유승주◎전보<과장급>▷기획재정담당관 천지윤▷국제협력담당관 신인철▷인재정책과장 이찬희▷연금복지과장 최교묵▷국가공무원인재개발원 기획협력과장 송지연
◈국무조정실·국무총리비서실▷성과관리지원과장 천세봉
◈공정거래위원회◎임용<과장급>▷고객지원담당관 연제혁
◈KBS▷전략기획실 대외협력국장 이경호▷보도본부 취재1주간 안양봉▷〃 방송뉴스주간 유석조▷전략기획실 대외협력부장 홍희정▷보도본부 보도기획부장 임승창▷〃 정치부장 송현정▷〃 통일·외교부장 이병도▷〃 사회부장 정수영▷〃 네트워크부장 양석현▷〃 국제부장 김진우▷〃 경제부장 박진영▷〃 뉴스제작1부장 김정환▷〃 뉴스제작2부장 이해연▷〃 디지털뉴스1부장 조성훈▷〃 탐사보도부장 이영섭▷〃 스포츠제작사업부장 권재민
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