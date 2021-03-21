◈유한양행◎승진<부사장>▷약품사업본부장 이병만▷생산본부장 이영래<전무>▷해외사업부장 신명철▷생활건강사업부장 김성수▷종합병원사업부장 유재천▷경영관리본부장 김재훈▷개발부문장 강대식<상무>▷합성신약부문장 안경규▷의약공정부문장 오상호▷일반병원사업부장 홍승훈▷약국사업부장 조민철▷전략실장 윤태진
◈대한유화◎선임▷대표이사 강길순◎발령▷주재임원 하현수◎승진<전무>▷주재임원 겸 울산공장장 하현수▷경영지원본부장 임중규<공장장>▷온산공장장 상무 예병희<상무>▷경영기획본부장 정해홍▷환경안전본부장 김건호▷공무본부장 김철경<상무보>▷올레핀생산본부장 장명욱▷기술본부장 하문봉
◈중앙그룹◇휘닉스중앙▷MD기획팀장 전상훈▷인사팀장 이재덕◇휘닉스평창▷AD(Assistant unit Director) 김진영 유용현
◈고용노동부◎승진<국장급>▷강원지방노동위원회 위원장 이원두
◈문화체육관광부◎승진<4급>▷감사담당관실 이경환▷기획혁신담당관실 이수원▷문화정책과 이하늘▷예술정책과 최승진▷문화기반과 이동희▷종무1담당관실 백두이▷체육정책과 김구환 박상현▷관광정책과 김경환▷관광산업정책과 최재환▷도서관정책기획단 이현주▷한국정책방송원 김영재
◈대한유화◎선임▷대표이사 강길순◎발령▷주재임원 하현수◎승진<전무>▷주재임원 겸 울산공장장 하현수▷경영지원본부장 임중규<공장장>▷온산공장장 상무 예병희<상무>▷경영기획본부장 정해홍▷환경안전본부장 김건호▷공무본부장 김철경<상무보>▷올레핀생산본부장 장명욱▷기술본부장 하문봉
◈중앙그룹◇휘닉스중앙▷MD기획팀장 전상훈▷인사팀장 이재덕◇휘닉스평창▷AD(Assistant unit Director) 김진영 유용현
◈고용노동부◎승진<국장급>▷강원지방노동위원회 위원장 이원두
◈문화체육관광부◎승진<4급>▷감사담당관실 이경환▷기획혁신담당관실 이수원▷문화정책과 이하늘▷예술정책과 최승진▷문화기반과 이동희▷종무1담당관실 백두이▷체육정책과 김구환 박상현▷관광정책과 김경환▷관광산업정책과 최재환▷도서관정책기획단 이현주▷한국정책방송원 김영재
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