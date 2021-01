[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 쓰임 폭 넓어지는 중성 대명사 'They'

영화와 드라마로도 잘 알려진 소설 [작은 아씨들]의 원제는 Little Women입니다.

다들 아시는 것처럼 woman은 '여성'을 뜻하는 대표적인 단어이지만, female(male의 반대)이나,

lady(gentleman의 반대) 같은 단어들도 여성을 나타낼 때 흔히 쓰는 말입니다.

The four sisters knitted quietly as the December snow fell outside. It was a comfortable room, even though the furniture was old. Christmas flowers bloomed by the windows. Margaret, the oldest of the four, was sixteen, and very pretty. She had large eyes, soft brown hair, and white hands, of which she was proud. Fifteen-year-old Josephine was very tall, thin, and brown. She reminded people of a young horse, and her sharp, gray eyes seemed to see everything. Her long, thick hair was her one beauty. Elizabeth was a rosy, bright-eyed girl of thirteen. She was shy, timid, and peaceful. She seemed to live in a happy world of her own and only spoke to people she loved and trusted. Amy has blue eyes and golden hair curled around her shoulders. Though the youngest, she felt she was very important and she looked down at people.



밖에 12월의 눈이 내리는 동안 네 자매는 조용하게 뜨개질을 했다. 비록 가구들은 낡았지만 그것은 안락한 방이었다. 크리스마스 꽃이 창가에 피었다. 네 자매 중 장녀인 마거릿은 열여섯 살이고 아주 예뻤다. 메그는 눈이 커다랗고 머리카락은 연한 갈색이었으며 손은 새하얗는데, 그녀는 하얀 손을 자랑스러워했다.열다섯 살의 조세핀은 키가 아주 크고, 마르고, 피부는 구릿빛이었다. 조는 사람들에게 망아지를 연상시켰으며 그녀의 예리한 회색 눈은 모든 것을 알아보는 듯했다. 조의 길고 굵은 머리카락은 조가 가진 단 하나뿐인 아름다움이었다. 엘리자베스는 장밋빛 피부에 초롱초롱한 눈을 가진 열세 살 소녀다. 베스는 수줍음이 많고 소심하고 평온했다. 베스는 자신만의 행복한 세상에 살고 있는 것 같았고 자기가 사랑하고 자기가 믿는 사람들하고만 이야기했다. 에이미는 눈이 파랗고 금발 머리카락이 어깨 주변에 넘실거렸다. 에이미는 막내였지만 자기가 아주 중요하다고 여겼고 사람들을 얕잡아 보았다.영화와 드라마로도 잘 알려진 소설 [작은 아씨들]의 원제는 Little Women입니다. 다들 아시는 것처럼 woman은 '여성'을 뜻하는 대표적인 단어이지만, female(male의 반대)이나, lady(gentleman의 반대) 같은 단어들도 여성을 나타낼 때 흔히 쓰는 말입니다. feminine(여성의)이란 단어는 masculine(남성의)이란 단어의 상대되는 말로 여성 운동(Women's Movement)에서 발전한 '페미니즘(feminism)'이란 단어와도 어원이 같습니다.참고로 세계보건기구에 따르면 SEX는 남성과 여성을 정의하는 생물학적, 생리적 특징을 가리키는 반면에 GENDER는 어떤 특정한 사회가 여성과 남성에게 걸맞다고 사회적으로 구성한 역할, 행동, 활동 및 특성을 가리킨다고 합니다. 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어를 비롯한 많은 유럽의 언어들과는 달리 영어는 따로 남성명사와 여성명사를 구분하지 않습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 아직도 영국이나 미국 남부 같은 곳에서는 자동차에 기름을 넣을 때, fill it up 대신 fill her up이란 표현을 쓰기도 하는데, 이는 자동차를 여성(she)으로 의인화한 표현입니다.그런데 미국의 젊은 세대 사이에서도 He/She와 같이 성별이 드러나는 인칭대명사 대신 성별 중립적인 대명사로 They를 쓰자는 움직임이 나오고 있습니다. 실제로 미국 방언학회(ADS)가 단수(單數)형 중성 명사로서의 '데이(they)'를 '2015년 올해의 단어'로 선정했는데, 예를 들어 "Everyone wants their cat to succeed"에서 '누구나'라는 뜻의 every는 단수임에도 그 소유격을 their로 쓰는 추세가 늘어나고 있습니다. 물론 전통 문법대로라면 "Everyone wants his(or her) cat to succeed"로 써야 맞습니다. 참고로 원래 우리말에는 '그(he)'나 '그녀(she)'란 말이 없었는데, 일제시대 때 영어를 번역하는 과정에서 이런 대명사들이 탄생했다고 하네요.끝으로 다수의 영화에서 명연기를 보여준 케이트 블란쳇은 I am an actor not an actress(저는 여배우가 아니고 배우랍니다)라는 정말 멋진 말을 남겼는데, 남성과 여성으로 나뉜 사회가 아닌, 우리가 함께 사는 사회가 되길 진심으로 희망합니다.