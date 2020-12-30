◈유진그룹◇유진투자증권◎승진<이사대우>▷글로벌매크로팀장 허재환▷코스닥벤처팀장 한병화▷영업부 지점장 김병종▷채권영업팀 조만식<부장>▷결제업무팀장 권순태▷브랜드전략팀장 정종원▷업무운영팀장 장재영▷파생솔루션3팀장 김정근▷감사팀장 김태욱▷서울WM센터 2센터장 최장권▷분당지점장 권기환▷멀티금융팀 이성권▷전략금융팀 김현구◎보임▷디지털금융실장 김경식▷재경팀장 김태경▷법인영업팀장 박찬호▷Coverage팀장 강명진▷개발금융팀장 이상후▷디지털사업팀장 정성철▷디지털마케팅팀장 김현민◇유진자산운용◎승진<부장>▷AI3팀장 이은표◇유진투자선물◎승진<부장>▷상품운용3팀장 김동호▷컴플라이언스팀장 김차진◎보임▷관리본부장 장동훈
◈대신금융그룹◇대신증권◎지점장 임명<이사대우>▷동대구지점 김경렬▷군산지점 고영이◎신규선임<영업점장>▷잠실WM센터 김영한▷대전센터 홍순균▷신촌지점 심현석▷포항지점 정수형▷울산지점 권계철◎신규선임<부서장>▷IPO1본부 김경순▷IPO2본부 윤종혁▷PF3본부 송기석▷전략지원실 김현복▷IT지원부 우영준▷자산리서치부 양지환▷WM추진부 유희원▷연금사업부 편수원▷신기술금융부 윤병권▷데이터혁신팀 최종욱◎전보<영업점장>▷여의도영업부 서정국▷천안센터 오용진<부서장>▷인프라서비스부 유혜령◇대신에이엠씨◎신규선임<부서장>▷자산관리1부 오승용▷자산관리2부 조국조▷자산관리3부 조계룡◇대신저축은행◎신규선임<영업점장>▷압구정지점 김승래<부서장>▷전산부 김진표▷Digital혁신팀 박형민◎전보<부서장>▷심사부 이종온▷업무지원부 지규성◇대신자산신탁◎신규선임<부서장>▷경영관리부 이규환▷리스크관리부 김진우
◈화승그룹◎승진▷HVC(화승베트남케미칼) 부사장 이상대▷HSD(장천제화대련유한공사) 부사장 박준병▷〃 이사부장 김기봉 윤성덕▷HSPL(화승폴리텍) 전무이사 신창훈▷HWI(화승인도네시아) 상무이사 오준학▷〃 이사부장 하윤선 고충열 이설▷HSV(화승비나) 이사 이계주▷화승인더스트리 이사부장 박종우▷화승케미칼 이사 김한승▷〃 이사부장 이창환 권순재 오학선
◈KTB그룹◇KTB투자증권◎승진<부사장>▷경영혁신실 안태우 김정수<전무>▷투자금융본부 최성순<상무>▷리서치본부 신지윤▷금융솔루션센터 신용도<상무보>▷금융상품팀 김동응▷종합투자3팀 홍순관▷프로젝트금융팀 이호림▷기업분석팀 이혜린▷재무팀 김덕연<이사>▷재무팀 손정호▷영업추진팀 강성철▷여의도금융센터 임익환▷금융솔루션팀 신준호 김봉철▷투자금융3팀 이정윤▷종합투자4팀 한승엽▷종합투자1팀 태성일◇KTB자산운용◎승진<상무보>▷홀세일마케팅팀 전성훈<이사>▷리서치팀 양승후◇KTB네트워크◎승진<상무보>▷상해사무소장 현지훈◇KTB신용정보◎승진<이사>▷채권2본부 정찬주
◈교보증권◎신규 선임<본부장>▷FICC구조화본부 백영훈▷FICC운용본부 김우식▷자산운용본부 홍준호<담당이사>▷투자금융본부 문명호<권역장>▷서부권역 이지훈▷동부권역 김광수<지점장>▷여의도지점 이승우▷테헤란로지점 최성환<부서장>▷FICC운용부 조은형▷FICC구조화부 홍중희▷AI솔루션부 황웅▷채권운용부 노경열▷투자금융5부 장형석▷디지털영업부 박성제◎이동<본부장>▷강북본부 이준호▷강남본부 변정선▷법인영업본부 석광희<지점장>▷영업부 옥성주▷강남금융센터 박대동<부서장>▷홍보부 조준섭▷컴플라이언스부 김성갑▷총무부 임종성▷소비자보호부 김철우
◈KB증권◎승진<상무보>▷신사업기술금융부 최교풍▷ECM3부 이경수▷SF4부 심의섭▷부동산금융1부 서정우▷기업분석부 김동원<이사대우>▷Prime센터 김유진▷비즈니스개발부 정유동▷기업금융3부 박정호▷SF3부 김홍조▷가산디지털지점 신동성▷일산지점 윤현숙▷수원지점 오진영▷미금역지점 송상은▷창원지점 박용진▷강남스타PB센터 김태우◎신규<부서장>▷자산관리솔루션부장 한수길▷OCIO운용부장 오경호▷인사지원부장 이태엽▷정보플랫폼부장 김민주▷CPC전략부장 김종규▷재무기획부장 박상훈▷기업금융심사부장 구자권▷대체투자심사부장 송찬기▷IB영업추진부장 김인웅▷기업금융2부장 정세화▷리츠사업부장 강지연▷OCIO영업부장 이미영▷패시브영업1부장 김병구▷기업분석부장 김동원▷자산배분전략부장 김상훈<지점장>▷목동PB센터장 이혜순▷대치금융센터 WM1지점장 임우균▷삼성동금융센터 WM1지점장 장선희▷합정역지점장 최은영▷신설동지점장 정원호▷영업부금융센터 WM2지점장 오준석▷남울산금융센터 WM1지점장 손우익▷대천지점장 정이권▷잠실롯데PB센터장 박향숙▷산본지점장 신길수▷영통지점장 구시안◎전보<부서장>▷내부통제혁신부장 임경식▷신기술사업금융부장 최교풍▷신디케이션부장 김민수▷기업금융1부장 김영동▷ECM1부장 신정목▷프로젝트금융1부장 김경식<지점장>▷일산지점장 윤현숙▷김포지점장 김동현▷마곡지점장 박정신▷반포지점장 문경훈▷노원PB센터장 양회백▷신림지점장 한형욱▷포항지점장 윤광현▷김천지점장 김원구▷상인지점장 정정욱▷광주PB센터장 이관복▷광산지점장 김방현▷전주지점장 서삼열▷세종지점장 추현식▷대전지점장 송원진▷대전PB센터장 정은진▷군산지점장 신승균▷천안지점장 김진희▷미금역지점장 송상은▷안산지점장 정명환▷용인지점장 김정현
◈하나금융투자▷IB1그룹장(부사장) 박지환◎선임<상무>▷연금신탁그룹장 이원주▷CISO 남혁기▷WM추진사업단장 이병철▷뉴딜사업단장 정도영▷CIO 이동구◎전보▷법인영업본부장(전무) 조용준<부서장>▷IB영업추진실장 임도균▷IB영업지원팀장 김민수▷소비자상품감리팀장 강희정▷신용리스크관리팀장 조성재▷신탁운용팀장 이종수▷글로벌투자전략팀장 이재만▷인프라프로젝트2실장 우선정▷투자금융2실장 배건▷종합금융PF2실장 이동걸▷신기술금융실장 장성원▷수원금융센터장 송희주▷부천지점장 이기원▷강릉지점장 김현우▷청주지점장 이두연▷돈암동지점장 정금주▷목동지점장 김동현▷천안지점장 김희옥▷훼미리지점장 김재홍
◈한국투자금융그룹◇한국투자금융지주◎승진<부장>▷윤리경영지원실 이제열◎신임<상무보>▷경영관리1실 유재권◇한국투자증권◎승진<상무보>▷eBiz담당 구본정▷인수2담당 김성열▷서면PB센터 김순실▷기획실 김영우▷채권상품부 박상도▷개발금융담당 박재률▷부동산투자부 박철수▷FICC공학부 이인석▷법무지원부 장기태▷인수1담당 홍덕규◎승진<부장>▷Fixed Income운용부 권정호▷여의도금융센터 김기애▷청담PB센터 박상민▷채권운용부 박상우▷마산PB센터 백규하▷서초동 서미진▷건대역 신경애▷신촌PB센터 신혜진▷부산PB센터 윤성진▷IT인프라부 이희성▷여수 장재걸▷양재 정순석▷IB전략컨설팅부 한지섭▷일산 황보훈◎담당 신임▷대체투자담당 원광석▷기업금융운용담당 우상희◎신임<부서장>▷투자솔루션운용부 강태욱▷eBiz금융부 곽진▷인수영업1부 김동완▷대체투자2부 김봉규▷소비자지원부 김상묵▷Biz개발1부 김진영▷투자솔루션영업2부 김홍석▷FI금융부 문재영▷Biz개발2부 박순용▷IT전략부 박종철▷M&A/인수금융3부 박준영▷채권운용부 서강철▷기업금융운용부 송기진▷대체상품부 신민규▷프로젝트금융부 신주용▷프로젝트파이낸스부 안성진▷플랫폼엔진부 안혁▷자산전략부 양종인▷대체투자운용부 이기성▷정보보호부 이제원▷플랫폼개발부 정얼▷투자관리부 정영태▷개발금융부 최원용▷투자솔루션지원부 최인호▷해외투자지원부 한승영▷퇴직연금운용부 홍영훈◎신임<지점장>▷익산지점 김현정▷광명지점 이근명▷강동PB센터 이호용▷수유동지점 전윤경▷광양지점 조성준▷합정동지점 조수정▷상인PB센터 홍근영▷포항PB센터 황기웅◎전보<부서장>▷디지털개발부 김동성▷펀드상품부 김재동▷투자솔루션영업1부 신현재▷인재개발부 여영상▷영업부 황선구<지점장>▷서초중앙PB센터 김정미▷구포지점 백현구▷수원PB센터 서경희▷강남센터 서상훈▷압구정PB센터 신언경▷대구PB센터 안상모▷대치PB센터 양원택▷강남대로2PB센터 임민영▷서광주PB센터 정경윤▷반포PB센터 정창훈▷울산PB센터 조동준▷부평지점 한경준◎전보<영업소장>▷여수충무영업소 김성훈▷평택영업소 정준기◇한국투자신탁운용◎승진<상무보>▷준법감시인 박경종▷IT전략/BI담당 신진호<부장>▷투자풀운영본부 강성수▷Fixed Income운용본부 김동주▷글로벌자산배분담당 송승룡▷경영관리실장 이상걸▷경영관리실 유환<부장대우>▷경영관리실 김현지▷투자풀운영본부 신정선▷투자풀컨설팅본부 최봉룡▷법인영업본부 최선아▷주식운용본부 최정아◎신임<본부장>▷글로벌운용본부 한동우<실장>▷운용지원실 안영진<담당>▷글로벌운용담당 정인기◇한국투자밸류자산운용◎승진<상무보>▷기관솔루션부 정지원◎신임<부서장>▷코어밸류운용본부 김은형▷채널영업부 현동진◇한국투자저축은행◎승진<상무보>▷영업3본부 김상필◎승진<부장>▷부평지점 고종현▷심사1팀 방순분▷평촌지점 조성복▷AID팀 최대현◎신임<부서장>금융1부 이유형▷금융2부 장윤호▷금융3부 강상우▷금융4부 김정찬▷금융5부 김병욱▷금융6부 오자문▷여신지원부 오광석▷경영지원부 김태현<팀장>▷심사1팀 방순분▷클러스터팀 전손근▷리테일기획팀 추창현▷금융7팀 김재우▷금융8팀 박주용▷금융9팀 강문국▷금융10팀 이윤석<지점장>▷평택지점 이희찬▷은평지점 최진호◎전보<팀장>▷BK1팀 유대수▷BK2팀 이해창▷여신관리팀 김호영▷디지털영업팀 고재근▷리테일금융1팀 선남구▷리테일금융2팀 장홍석▷리테일CRM팀 이영헌<지점장>▷영업부 이기엽▷수원지점 이화원▷종로지점 배상은▷제주여신전문출장소 이창용▷목동지점 강영수▷잠실지점 오창준◇한국투자파트너스◎승진<투자이사>▷PE본부1팀 박지웅▷투자2그룹 정화목<이사>▷컴플라이언스실 이상화◇한국투자캐피탈◎승진<상무보>▷기업금융1부 김영규◎신임<부서장>▷기업금융4부 서종대◇한국투자프라이빗에쿼티◎승진<부장>▷투자1본부 심광보◇한국투자부동산신탁◎승진<부장>▷전략기획부 김종민▷신탁사업2부 소인성◎신임<상무보>▷신탁사업10부 박민규<부서장>▷IT부 진봉재
◈산은캐피탈◎전보<전무>영업지원본부장 전무 손장욱<상무>▷투자금융본부장 최영수▷기획관리본부장 이용득◎승진<부장>▷유승준 임근석 이순호 황상규
◈코스맥스그룹◎승진<사장>▷코스맥스 대표이사 이병만▷코스맥스비티아이 대표이사 이병주▷코스맥스엔비티 대표이사 윤원일▷코스맥스바이오 상하이 법인장 전현수▷쓰리애플즈코스메틱스 대표이사 김정희<부사장>▷코스맥스차이나 영업본부 양치연
◈한승공영◎승진<사장>▷총괄사장 이재기<전무>▷광고영업본부장 이창우▷광고영업본부 이진수<상무>▷재무총괄 이선미<이사>▷신사업본부장 김형신▷신사업본부 김근형▷광고영업본부 김성훈
◈한국표준협회◎승진▷서비스경영본부장 김현균▷교육지원센터장 우문규▷표준정책센터장 최동근◎전보▷경기강원지역본부장 김종범▷충북지역본부장 박형수▷KS교육지원센터장 김정현▷KS인증센터장 유연택▷인증운영·아시아센터장 민경진▷경영HR센터장 오선태▷창업성장센터장 김운식▷평생교육센터장 한경희▷제조안전교육센터장 이덕신▷CEO&INNO센터장 김선형
◈한국전기안전공사◎승진<1급>▷충북지역본부 충주음성지사장 이세호▷제주지역본부장 조성국◎승진이동▷기술지원처장 최병우◎이동<1급>▷전기안전교육원장 김성주◎승진<2급(갑)>▷기획혁신처 성과관리부장 박찬영▷서울지역본부 고객지원부장 인성환◎승진이동<2급(갑)>▷대전세종충남지역본부 충남서부지사장 김윤기▷대전세종충남지역본부 서산태안지사장 곽의성◎이동<2급(갑)>▷박성근 경남지역본부 경남남부지사장▷심재원 대구경북지역본부 경북중부지사장▷서영환 인천지역본부 인천서부지사장▷이은석 대구경북지역본부 경주지사장▷고병찬 경기지역본부 경기중부지사장◎승진<2급(을)>▷김익형 제주지역본부 고객지원부장▷김성호 기획혁신처 기획부 차장▷노기영 검사점검처 검사부 차장▷방선배 전기안전연구원 안전연구부 센터장◎승진이동<2급(을)>▷기술지원처 계기운영부장 이병철▷경남지역본부 기술진단부장 오명국▷부산울산지역본부 검사부장 임인수▷경기북부지역본부 고객지원부장 윤병준▷전북지역본부 검사부장 소병환
◈한국교통안전공단◎승진<1급>▷기획본부 기획조정실 전략기획처 이종석▷교통안전본부 교통안전연구개발원 박선영▷〃 철도안전실 철도안전처 이지웅▷자동차검사본부 검사전략실 자동차튜닝처 오태석▷상주교통안전체험교육센터 장찬옥<2급>▷감사실 이재면▷기획본부 기획조정실 성과평가처 하재도▷경영지원본부 재정회계처 최민호▷교통안전본부 교통안전정책실 교통안전처 류채원▷〃〃 자격관리처 황현주▷경기남부본부 안전관리처 이헌수▷경기북부본부 안전관리처 박원석▷자동차검사본부 검사전략실 검사기준처 임영재▷달서검사소 이상영▷사하검사소 엄창섭▷의정부검사소 안병환▷고양검사소 김장희▷익산검사소 한재규▷교통안전본부 교통안전연구개발원 교통조사평가처 김현진▷자동차검사본부 첨단자동차검사연구센터 첨단안전연구처 이호상▷광주전남본부 안전관리처 이춘호▷자동차안전연구원 결함조사실 사고분석팀 전준호◎전보▷기획본부 정보전략실 정보운영처장 김양숙▷〃〃 정보보안처장 정충희▷교통안전본부 철도안전실장 이지웅▷〃 철도안전실 철도안전처장 박홍규▷〃〃 철도승인처장 한상복▷〃〃 철도검사처장 김성하▷〃 항공안전실 항공시험처장 전금선▷자동차검사본부 검사전략실장 오태석▷〃 검사전략실 자동차튜닝처장 이영주▷〃〃 주차안전처장 류병의▷〃 첨단자동차검사연구센터 검사연구전략처장 이효열▷서울본부장 김상국▷서울본부 안전관리처장 이장규▷〃 안전사업1처장 김방옥▷경기남부본부장 양정훈▷대전충남본부 안전관리처장 박상권▷대구경북본부장 김용태▷경기북부 안전관리처장 황현주▷강원본부 안전관리처장 이헌수▷충북본부장 한상윤▷충북본부 안전관리처장 지윤석▷전북본부 안전관리처장 이춘호▷경남본부 안전관리처장 류채원▷제주본부장 장찬▷제주본부 안전관리처장 오상훈▷상주교통안전체험교육센터장 이은성▷상주교통안전체험교육센터 교육운영처장 박원석▷강남검사소장 손광현▷수원검사소장 최성복▷서수원검사소장 김용달▷천안검사소장 임충빈▷수성검사소장 안병환▷여수검사소장 김태찬▷의정부검사소장 장정우▷동해검사소장 박연규▷태백검사소장 조영구▷청주검사소장 권오성▷군산검사소장 조동식▷익산검사소장 윤현철▷창원검사소장 한재규▷거창검사소장 김진홍▷제주검사소장 김병남
◈대신금융그룹◇대신증권◎지점장 임명<이사대우>▷동대구지점 김경렬▷군산지점 고영이◎신규선임<영업점장>▷잠실WM센터 김영한▷대전센터 홍순균▷신촌지점 심현석▷포항지점 정수형▷울산지점 권계철◎신규선임<부서장>▷IPO1본부 김경순▷IPO2본부 윤종혁▷PF3본부 송기석▷전략지원실 김현복▷IT지원부 우영준▷자산리서치부 양지환▷WM추진부 유희원▷연금사업부 편수원▷신기술금융부 윤병권▷데이터혁신팀 최종욱◎전보<영업점장>▷여의도영업부 서정국▷천안센터 오용진<부서장>▷인프라서비스부 유혜령◇대신에이엠씨◎신규선임<부서장>▷자산관리1부 오승용▷자산관리2부 조국조▷자산관리3부 조계룡◇대신저축은행◎신규선임<영업점장>▷압구정지점 김승래<부서장>▷전산부 김진표▷Digital혁신팀 박형민◎전보<부서장>▷심사부 이종온▷업무지원부 지규성◇대신자산신탁◎신규선임<부서장>▷경영관리부 이규환▷리스크관리부 김진우
◈화승그룹◎승진▷HVC(화승베트남케미칼) 부사장 이상대▷HSD(장천제화대련유한공사) 부사장 박준병▷〃 이사부장 김기봉 윤성덕▷HSPL(화승폴리텍) 전무이사 신창훈▷HWI(화승인도네시아) 상무이사 오준학▷〃 이사부장 하윤선 고충열 이설▷HSV(화승비나) 이사 이계주▷화승인더스트리 이사부장 박종우▷화승케미칼 이사 김한승▷〃 이사부장 이창환 권순재 오학선
◈KTB그룹◇KTB투자증권◎승진<부사장>▷경영혁신실 안태우 김정수<전무>▷투자금융본부 최성순<상무>▷리서치본부 신지윤▷금융솔루션센터 신용도<상무보>▷금융상품팀 김동응▷종합투자3팀 홍순관▷프로젝트금융팀 이호림▷기업분석팀 이혜린▷재무팀 김덕연<이사>▷재무팀 손정호▷영업추진팀 강성철▷여의도금융센터 임익환▷금융솔루션팀 신준호 김봉철▷투자금융3팀 이정윤▷종합투자4팀 한승엽▷종합투자1팀 태성일◇KTB자산운용◎승진<상무보>▷홀세일마케팅팀 전성훈<이사>▷리서치팀 양승후◇KTB네트워크◎승진<상무보>▷상해사무소장 현지훈◇KTB신용정보◎승진<이사>▷채권2본부 정찬주
◈교보증권◎신규 선임<본부장>▷FICC구조화본부 백영훈▷FICC운용본부 김우식▷자산운용본부 홍준호<담당이사>▷투자금융본부 문명호<권역장>▷서부권역 이지훈▷동부권역 김광수<지점장>▷여의도지점 이승우▷테헤란로지점 최성환<부서장>▷FICC운용부 조은형▷FICC구조화부 홍중희▷AI솔루션부 황웅▷채권운용부 노경열▷투자금융5부 장형석▷디지털영업부 박성제◎이동<본부장>▷강북본부 이준호▷강남본부 변정선▷법인영업본부 석광희<지점장>▷영업부 옥성주▷강남금융센터 박대동<부서장>▷홍보부 조준섭▷컴플라이언스부 김성갑▷총무부 임종성▷소비자보호부 김철우
◈KB증권◎승진<상무보>▷신사업기술금융부 최교풍▷ECM3부 이경수▷SF4부 심의섭▷부동산금융1부 서정우▷기업분석부 김동원<이사대우>▷Prime센터 김유진▷비즈니스개발부 정유동▷기업금융3부 박정호▷SF3부 김홍조▷가산디지털지점 신동성▷일산지점 윤현숙▷수원지점 오진영▷미금역지점 송상은▷창원지점 박용진▷강남스타PB센터 김태우◎신규<부서장>▷자산관리솔루션부장 한수길▷OCIO운용부장 오경호▷인사지원부장 이태엽▷정보플랫폼부장 김민주▷CPC전략부장 김종규▷재무기획부장 박상훈▷기업금융심사부장 구자권▷대체투자심사부장 송찬기▷IB영업추진부장 김인웅▷기업금융2부장 정세화▷리츠사업부장 강지연▷OCIO영업부장 이미영▷패시브영업1부장 김병구▷기업분석부장 김동원▷자산배분전략부장 김상훈<지점장>▷목동PB센터장 이혜순▷대치금융센터 WM1지점장 임우균▷삼성동금융센터 WM1지점장 장선희▷합정역지점장 최은영▷신설동지점장 정원호▷영업부금융센터 WM2지점장 오준석▷남울산금융센터 WM1지점장 손우익▷대천지점장 정이권▷잠실롯데PB센터장 박향숙▷산본지점장 신길수▷영통지점장 구시안◎전보<부서장>▷내부통제혁신부장 임경식▷신기술사업금융부장 최교풍▷신디케이션부장 김민수▷기업금융1부장 김영동▷ECM1부장 신정목▷프로젝트금융1부장 김경식<지점장>▷일산지점장 윤현숙▷김포지점장 김동현▷마곡지점장 박정신▷반포지점장 문경훈▷노원PB센터장 양회백▷신림지점장 한형욱▷포항지점장 윤광현▷김천지점장 김원구▷상인지점장 정정욱▷광주PB센터장 이관복▷광산지점장 김방현▷전주지점장 서삼열▷세종지점장 추현식▷대전지점장 송원진▷대전PB센터장 정은진▷군산지점장 신승균▷천안지점장 김진희▷미금역지점장 송상은▷안산지점장 정명환▷용인지점장 김정현
◈하나금융투자▷IB1그룹장(부사장) 박지환◎선임<상무>▷연금신탁그룹장 이원주▷CISO 남혁기▷WM추진사업단장 이병철▷뉴딜사업단장 정도영▷CIO 이동구◎전보▷법인영업본부장(전무) 조용준<부서장>▷IB영업추진실장 임도균▷IB영업지원팀장 김민수▷소비자상품감리팀장 강희정▷신용리스크관리팀장 조성재▷신탁운용팀장 이종수▷글로벌투자전략팀장 이재만▷인프라프로젝트2실장 우선정▷투자금융2실장 배건▷종합금융PF2실장 이동걸▷신기술금융실장 장성원▷수원금융센터장 송희주▷부천지점장 이기원▷강릉지점장 김현우▷청주지점장 이두연▷돈암동지점장 정금주▷목동지점장 김동현▷천안지점장 김희옥▷훼미리지점장 김재홍
◈한국투자금융그룹◇한국투자금융지주◎승진<부장>▷윤리경영지원실 이제열◎신임<상무보>▷경영관리1실 유재권◇한국투자증권◎승진<상무보>▷eBiz담당 구본정▷인수2담당 김성열▷서면PB센터 김순실▷기획실 김영우▷채권상품부 박상도▷개발금융담당 박재률▷부동산투자부 박철수▷FICC공학부 이인석▷법무지원부 장기태▷인수1담당 홍덕규◎승진<부장>▷Fixed Income운용부 권정호▷여의도금융센터 김기애▷청담PB센터 박상민▷채권운용부 박상우▷마산PB센터 백규하▷서초동 서미진▷건대역 신경애▷신촌PB센터 신혜진▷부산PB센터 윤성진▷IT인프라부 이희성▷여수 장재걸▷양재 정순석▷IB전략컨설팅부 한지섭▷일산 황보훈◎담당 신임▷대체투자담당 원광석▷기업금융운용담당 우상희◎신임<부서장>▷투자솔루션운용부 강태욱▷eBiz금융부 곽진▷인수영업1부 김동완▷대체투자2부 김봉규▷소비자지원부 김상묵▷Biz개발1부 김진영▷투자솔루션영업2부 김홍석▷FI금융부 문재영▷Biz개발2부 박순용▷IT전략부 박종철▷M&A/인수금융3부 박준영▷채권운용부 서강철▷기업금융운용부 송기진▷대체상품부 신민규▷프로젝트금융부 신주용▷프로젝트파이낸스부 안성진▷플랫폼엔진부 안혁▷자산전략부 양종인▷대체투자운용부 이기성▷정보보호부 이제원▷플랫폼개발부 정얼▷투자관리부 정영태▷개발금융부 최원용▷투자솔루션지원부 최인호▷해외투자지원부 한승영▷퇴직연금운용부 홍영훈◎신임<지점장>▷익산지점 김현정▷광명지점 이근명▷강동PB센터 이호용▷수유동지점 전윤경▷광양지점 조성준▷합정동지점 조수정▷상인PB센터 홍근영▷포항PB센터 황기웅◎전보<부서장>▷디지털개발부 김동성▷펀드상품부 김재동▷투자솔루션영업1부 신현재▷인재개발부 여영상▷영업부 황선구<지점장>▷서초중앙PB센터 김정미▷구포지점 백현구▷수원PB센터 서경희▷강남센터 서상훈▷압구정PB센터 신언경▷대구PB센터 안상모▷대치PB센터 양원택▷강남대로2PB센터 임민영▷서광주PB센터 정경윤▷반포PB센터 정창훈▷울산PB센터 조동준▷부평지점 한경준◎전보<영업소장>▷여수충무영업소 김성훈▷평택영업소 정준기◇한국투자신탁운용◎승진<상무보>▷준법감시인 박경종▷IT전략/BI담당 신진호<부장>▷투자풀운영본부 강성수▷Fixed Income운용본부 김동주▷글로벌자산배분담당 송승룡▷경영관리실장 이상걸▷경영관리실 유환<부장대우>▷경영관리실 김현지▷투자풀운영본부 신정선▷투자풀컨설팅본부 최봉룡▷법인영업본부 최선아▷주식운용본부 최정아◎신임<본부장>▷글로벌운용본부 한동우<실장>▷운용지원실 안영진<담당>▷글로벌운용담당 정인기◇한국투자밸류자산운용◎승진<상무보>▷기관솔루션부 정지원◎신임<부서장>▷코어밸류운용본부 김은형▷채널영업부 현동진◇한국투자저축은행◎승진<상무보>▷영업3본부 김상필◎승진<부장>▷부평지점 고종현▷심사1팀 방순분▷평촌지점 조성복▷AID팀 최대현◎신임<부서장>금융1부 이유형▷금융2부 장윤호▷금융3부 강상우▷금융4부 김정찬▷금융5부 김병욱▷금융6부 오자문▷여신지원부 오광석▷경영지원부 김태현<팀장>▷심사1팀 방순분▷클러스터팀 전손근▷리테일기획팀 추창현▷금융7팀 김재우▷금융8팀 박주용▷금융9팀 강문국▷금융10팀 이윤석<지점장>▷평택지점 이희찬▷은평지점 최진호◎전보<팀장>▷BK1팀 유대수▷BK2팀 이해창▷여신관리팀 김호영▷디지털영업팀 고재근▷리테일금융1팀 선남구▷리테일금융2팀 장홍석▷리테일CRM팀 이영헌<지점장>▷영업부 이기엽▷수원지점 이화원▷종로지점 배상은▷제주여신전문출장소 이창용▷목동지점 강영수▷잠실지점 오창준◇한국투자파트너스◎승진<투자이사>▷PE본부1팀 박지웅▷투자2그룹 정화목<이사>▷컴플라이언스실 이상화◇한국투자캐피탈◎승진<상무보>▷기업금융1부 김영규◎신임<부서장>▷기업금융4부 서종대◇한국투자프라이빗에쿼티◎승진<부장>▷투자1본부 심광보◇한국투자부동산신탁◎승진<부장>▷전략기획부 김종민▷신탁사업2부 소인성◎신임<상무보>▷신탁사업10부 박민규<부서장>▷IT부 진봉재
◈산은캐피탈◎전보<전무>영업지원본부장 전무 손장욱<상무>▷투자금융본부장 최영수▷기획관리본부장 이용득◎승진<부장>▷유승준 임근석 이순호 황상규
◈코스맥스그룹◎승진<사장>▷코스맥스 대표이사 이병만▷코스맥스비티아이 대표이사 이병주▷코스맥스엔비티 대표이사 윤원일▷코스맥스바이오 상하이 법인장 전현수▷쓰리애플즈코스메틱스 대표이사 김정희<부사장>▷코스맥스차이나 영업본부 양치연
◈한승공영◎승진<사장>▷총괄사장 이재기<전무>▷광고영업본부장 이창우▷광고영업본부 이진수<상무>▷재무총괄 이선미<이사>▷신사업본부장 김형신▷신사업본부 김근형▷광고영업본부 김성훈
◈한국표준협회◎승진▷서비스경영본부장 김현균▷교육지원센터장 우문규▷표준정책센터장 최동근◎전보▷경기강원지역본부장 김종범▷충북지역본부장 박형수▷KS교육지원센터장 김정현▷KS인증센터장 유연택▷인증운영·아시아센터장 민경진▷경영HR센터장 오선태▷창업성장센터장 김운식▷평생교육센터장 한경희▷제조안전교육센터장 이덕신▷CEO&INNO센터장 김선형
◈한국전기안전공사◎승진<1급>▷충북지역본부 충주음성지사장 이세호▷제주지역본부장 조성국◎승진이동▷기술지원처장 최병우◎이동<1급>▷전기안전교육원장 김성주◎승진<2급(갑)>▷기획혁신처 성과관리부장 박찬영▷서울지역본부 고객지원부장 인성환◎승진이동<2급(갑)>▷대전세종충남지역본부 충남서부지사장 김윤기▷대전세종충남지역본부 서산태안지사장 곽의성◎이동<2급(갑)>▷박성근 경남지역본부 경남남부지사장▷심재원 대구경북지역본부 경북중부지사장▷서영환 인천지역본부 인천서부지사장▷이은석 대구경북지역본부 경주지사장▷고병찬 경기지역본부 경기중부지사장◎승진<2급(을)>▷김익형 제주지역본부 고객지원부장▷김성호 기획혁신처 기획부 차장▷노기영 검사점검처 검사부 차장▷방선배 전기안전연구원 안전연구부 센터장◎승진이동<2급(을)>▷기술지원처 계기운영부장 이병철▷경남지역본부 기술진단부장 오명국▷부산울산지역본부 검사부장 임인수▷경기북부지역본부 고객지원부장 윤병준▷전북지역본부 검사부장 소병환
◈한국교통안전공단◎승진<1급>▷기획본부 기획조정실 전략기획처 이종석▷교통안전본부 교통안전연구개발원 박선영▷〃 철도안전실 철도안전처 이지웅▷자동차검사본부 검사전략실 자동차튜닝처 오태석▷상주교통안전체험교육센터 장찬옥<2급>▷감사실 이재면▷기획본부 기획조정실 성과평가처 하재도▷경영지원본부 재정회계처 최민호▷교통안전본부 교통안전정책실 교통안전처 류채원▷〃〃 자격관리처 황현주▷경기남부본부 안전관리처 이헌수▷경기북부본부 안전관리처 박원석▷자동차검사본부 검사전략실 검사기준처 임영재▷달서검사소 이상영▷사하검사소 엄창섭▷의정부검사소 안병환▷고양검사소 김장희▷익산검사소 한재규▷교통안전본부 교통안전연구개발원 교통조사평가처 김현진▷자동차검사본부 첨단자동차검사연구센터 첨단안전연구처 이호상▷광주전남본부 안전관리처 이춘호▷자동차안전연구원 결함조사실 사고분석팀 전준호◎전보▷기획본부 정보전략실 정보운영처장 김양숙▷〃〃 정보보안처장 정충희▷교통안전본부 철도안전실장 이지웅▷〃 철도안전실 철도안전처장 박홍규▷〃〃 철도승인처장 한상복▷〃〃 철도검사처장 김성하▷〃 항공안전실 항공시험처장 전금선▷자동차검사본부 검사전략실장 오태석▷〃 검사전략실 자동차튜닝처장 이영주▷〃〃 주차안전처장 류병의▷〃 첨단자동차검사연구센터 검사연구전략처장 이효열▷서울본부장 김상국▷서울본부 안전관리처장 이장규▷〃 안전사업1처장 김방옥▷경기남부본부장 양정훈▷대전충남본부 안전관리처장 박상권▷대구경북본부장 김용태▷경기북부 안전관리처장 황현주▷강원본부 안전관리처장 이헌수▷충북본부장 한상윤▷충북본부 안전관리처장 지윤석▷전북본부 안전관리처장 이춘호▷경남본부 안전관리처장 류채원▷제주본부장 장찬▷제주본부 안전관리처장 오상훈▷상주교통안전체험교육센터장 이은성▷상주교통안전체험교육센터 교육운영처장 박원석▷강남검사소장 손광현▷수원검사소장 최성복▷서수원검사소장 김용달▷천안검사소장 임충빈▷수성검사소장 안병환▷여수검사소장 김태찬▷의정부검사소장 장정우▷동해검사소장 박연규▷태백검사소장 조영구▷청주검사소장 권오성▷군산검사소장 조동식▷익산검사소장 윤현철▷창원검사소장 한재규▷거창검사소장 김진홍▷제주검사소장 김병남
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