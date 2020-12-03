◈SK그룹◇SK(주)◎신규 선임▷수소사업추진단 임원 겸 Green 투자센터 임원 권형균▷M&A지원실장 박동주▷Bio 투자센터 임원 박용우 최종길▷첨단소재 투자센터 임원 최동욱▷Hi-Tech Digital1그룹장 김진희▷플랫폼개발그룹장 박준▷행복추진담당 서화성▷Digital Process혁신담당 여상훈▷CV Digital그룹장 이금주▷플랫폼GTM그룹장 이석진◇SK바이오팜◎신규 선임▷기업문화본부장 남완호▷사업개발본부장 신해인▷전략본부장 허준▷R&D혁신본부장 황선관◇SK이노베이션◎신규 선임▷E&P Portfolio혁신실장 김경준▷법무실장 김대구▷Cell개발2실장 박기수▷Battery기업문화실장 정인남▷Battery운영최적화실장 최성국◇SK에너지◎신규 선임▷석유2공장장 최창효▷Reliability실장 황선기▷계기·전기실장 황선재◇SK종합화학◎신규 선임▷Polymer공장장 김건용 ▷Olefin공장장 김승균▷Green Biz추진 Group 임원 여종호◇SK루브리컨츠◎신규 선임▷Green성장 Project Group 임원 이상민◇SK아이이테크놀로지◎신규 선임▷경영지원실장 오택승▷소재생산기술실장 유영갑▷LiBS사업부장 이종섭◇SK텔레콤◎신규 선임▷정책협력실장 권영상▷SK인포섹 성장사업본부장 김병무▷전략제휴담당 김태완▷SK브로드밴드 서비스혁신그룹장 박승진▷11번가 Portal기획그룹장 안정은▷Cloud Application그룹장 이관우▷Competency그룹장 이규식▷T map Mobility Co. Mobility전략그룹장 이재환▷구독미디어담당▷홍승태 RPA추진담당 최소정◇SK하이닉스◎승진▷부회장 박정호◎신규 선임▷김동규 김만섭 김운용 김준한 박병채 박철범 송창석 양형모 오태경 이상엽 이웅선 이정석 이창수 이태학 이홍덕 장지은 정창교 최상훈 최진우 한상신 허황◇SK E&S◎승진▷부회장 유정준▷사장 추형욱◎신규 선임▷E-TF 사업담당 김경태▷나래ES(O&M) 대표 류성선▷Renewables Group장 박재덕▷R-Project Group장 윤정원▷전력사업운영본부장 이재원▷인재육성본부장 장재원◇SKC◎신규 선임▷BM혁신추진실장 김선혁▷SKC Jiangsu 대표 박인국▷재무지원실장 박진우▷SK넥실리스 사업지원실장 김기태▷SK넥실리스 Global증설추진실장 이현우▷SK picglobal 사업지원실장 김원희◇SK네트웍스◎신규 선임▷SK렌터카 EV사업부장 김진식▷SK매직 상품전략실장 이원희▷기획실장 정우선◇SK실트론◎신규 선임▷영업1실장 김경수▷경영기획실장 백기형▷EPI기술실장 송영민▷Wafering개발실장 오세열▷행복전략실장 이재용▷Growing개발실장 최일수◇SK건설◎신규 선임▷전략기획그룹장 고상현▷에코인프라프로젝트 PD 권지훈▷에코엔지니어링 솔루션스그룹장 김대성▷에코비즈니스이노베이션그룹장 류성필▷반도체사업그룹장 오동호▷행복디자인그룹장 이주형▷수소사업추진단 Tech그룹장 임인묵▷에코인프라OXG장 장효식▷HR그룹장 한영호◇SK머티리얼즈◎신규 선임▷SHE경영실장 박종복▷경영지원실장 이강윤▷재무관리실장 장문혁▷SK에어가스 Project&기술실장 최영상◇SK디스커버리◎신규 선임▷경영지원실장 남기중◇SK케미칼◎신규 선임▷Copolyester사업부장 김응수◇SK가스◎신규 선임▷터미널사업담당 백흠정▷TSP담당 한명섭◇SUPEX추구협의회◎신규 선임▷신규사업팀 임원 권혜조▷미래사업팀 임원 김지훈▷전략지원팀 임원 정윤식◇mySUNI◎승진<사장>▷SK경영경제연구소장 겸 mySUNI CIO 염용섭◎신규 선임▷SK아카데미 러닝Center장 겸 리더십 College 리더 김정태
◈대유위니아그룹◇위니아전자◎승진▷사장 박성관▷부사장(1급) 장인성▷전무 이몽룡 박종문 서운석 김정한▷상무 전성원 양상종▷상무보 김영달 박재용 김시열 김성옥◇위니아딤채◎승진▷부사장(2급) 최헌정▷전무 신중철▷상무 김동원 최귀주▷상무보 조경형 김영찬 박은광 오현식 전성필◇위니아에이드◎승진▷전무 김준▷상무 김인석▷상무보 한상란◇대유에이텍◎승진▷사장 권의경▷전무 이진웅▷상무 전특호▷상무보 정경영 천우정◇대유에이피◎승진▷부사장(1급) 이석근▷상무 정인택 노동환▷상무보 김영남◇대유몽베르조합◎승진▷부사장(2급) 김상국 ◇동강홀딩스◎승진▷상무보 박래봉
◈삼천리◇삼천리ES◎승진▷사장 하찬호▷이사 김상현◇삼천리◎승진▷전무 차봉근 허정훈 이은선▷이사 김진묵 이윤희 윤기석◇삼천리ENG◎승진▷전무 유태봉
◈DB생명◎상무 선임▷준법감시인겸 금융소비자보호 총괄책임자 태진섭◎담당 선임▷GA 사업본부장 이용로▷신채널사업본부장 김영
◈중앙그룹◇JTBC▷보도총괄 이규연▷탐사제작국장 겸 팩추얼담당 장기하▷탐사팀장 겸 남북교류추진단장 정용환▷정책팀장 조택수◇중앙일보▷칼럼니스트 권석천
◈아산사회복지재단▷사무총장 정광철
◈대유위니아그룹◇위니아전자◎승진▷사장 박성관▷부사장(1급) 장인성▷전무 이몽룡 박종문 서운석 김정한▷상무 전성원 양상종▷상무보 김영달 박재용 김시열 김성옥◇위니아딤채◎승진▷부사장(2급) 최헌정▷전무 신중철▷상무 김동원 최귀주▷상무보 조경형 김영찬 박은광 오현식 전성필◇위니아에이드◎승진▷전무 김준▷상무 김인석▷상무보 한상란◇대유에이텍◎승진▷사장 권의경▷전무 이진웅▷상무 전특호▷상무보 정경영 천우정◇대유에이피◎승진▷부사장(1급) 이석근▷상무 정인택 노동환▷상무보 김영남◇대유몽베르조합◎승진▷부사장(2급) 김상국 ◇동강홀딩스◎승진▷상무보 박래봉
◈삼천리◇삼천리ES◎승진▷사장 하찬호▷이사 김상현◇삼천리◎승진▷전무 차봉근 허정훈 이은선▷이사 김진묵 이윤희 윤기석◇삼천리ENG◎승진▷전무 유태봉
◈DB생명◎상무 선임▷준법감시인겸 금융소비자보호 총괄책임자 태진섭◎담당 선임▷GA 사업본부장 이용로▷신채널사업본부장 김영
◈중앙그룹◇JTBC▷보도총괄 이규연▷탐사제작국장 겸 팩추얼담당 장기하▷탐사팀장 겸 남북교류추진단장 정용환▷정책팀장 조택수◇중앙일보▷칼럼니스트 권석천
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