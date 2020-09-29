◈동양생명◎임원 승진▷상무보 단범(경영지원부문장)
◈ABL생명◎승진▷인재개발부장 김세진◎전보▷인사관리부장 전인철
◈산업통상자원부◎전보▷미주통상과장 권혁우
◈해양수산부◎전보▷어촌어항과장 성열산
◈기상청◎전보<4급>▷총괄예보관 이시우◎임용<4급>▷정보통신기술과장 나인묵▷수도권기상청 기후서비스과장 송근용
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진▷규제조정실장 이정원
◈금융위원회◎전보<과장급>▷자본시장조사단장 최용호
◈한국농촌경제연구원◎보직▷경영지원실장 김병철▷경영지원실 인재경영팀장 강명환▷〃 환경관리팀장 직무대행 맹문영▷농업관측본부 관측기획실장 김동원◎승진▷연구위원 정도채 서홍석▷책임행정원 김홍원
◈제주특별자치도▷<4급(개방형 직위)>▷공보관 고경호
◈전북일보▷논설위원 강인석▷편집국장 위병기
◈조선일보▷동북아연구소장 겸 중국전문기자 최유식
◈KBS▷편성본부 국제방송국장 권오훈▷제작1본부 시사교양1국장 황대준▷〃 시사교양2국장 이제헌▷〃 협력제작국장 양홍선▷편성본부 디지털미디어국 콘텐츠아카이브부장 박태영▷〃 국제방송국 TV국제방송부장 김정환▷〃 아나운서실 아나운서1부장 오태훈▷제작1본부 시사교양1국 CP(부장급) 홍진표▷〃 시사교양1국 CP(부장급) 이재혁▷〃 시사교양2국 CP(부장급) 최인성▷〃 시사교양2국 CP(부장급) 정효영▷〃 협력제작국 CP(부장급) 임기순▷〃 협력제작국 CP(부장급) 이정수
◈CBS▷대구방송본부 보도제작국장 이정환▷〃 기술국장 남경호▷〃 선교국장 배준석▷청주방송본부 총무국장 손정근▷전남방송본부 보도제작국장 김형노
◈ABL생명◎승진▷인재개발부장 김세진◎전보▷인사관리부장 전인철
◈산업통상자원부◎전보▷미주통상과장 권혁우
◈해양수산부◎전보▷어촌어항과장 성열산
◈기상청◎전보<4급>▷총괄예보관 이시우◎임용<4급>▷정보통신기술과장 나인묵▷수도권기상청 기후서비스과장 송근용
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진▷규제조정실장 이정원
◈금융위원회◎전보<과장급>▷자본시장조사단장 최용호
◈한국농촌경제연구원◎보직▷경영지원실장 김병철▷경영지원실 인재경영팀장 강명환▷〃 환경관리팀장 직무대행 맹문영▷농업관측본부 관측기획실장 김동원◎승진▷연구위원 정도채 서홍석▷책임행정원 김홍원
◈제주특별자치도▷<4급(개방형 직위)>▷공보관 고경호
◈전북일보▷논설위원 강인석▷편집국장 위병기
◈조선일보▷동북아연구소장 겸 중국전문기자 최유식
◈KBS▷편성본부 국제방송국장 권오훈▷제작1본부 시사교양1국장 황대준▷〃 시사교양2국장 이제헌▷〃 협력제작국장 양홍선▷편성본부 디지털미디어국 콘텐츠아카이브부장 박태영▷〃 국제방송국 TV국제방송부장 김정환▷〃 아나운서실 아나운서1부장 오태훈▷제작1본부 시사교양1국 CP(부장급) 홍진표▷〃 시사교양1국 CP(부장급) 이재혁▷〃 시사교양2국 CP(부장급) 최인성▷〃 시사교양2국 CP(부장급) 정효영▷〃 협력제작국 CP(부장급) 임기순▷〃 협력제작국 CP(부장급) 이정수
◈CBS▷대구방송본부 보도제작국장 이정환▷〃 기술국장 남경호▷〃 선교국장 배준석▷청주방송본부 총무국장 손정근▷전남방송본부 보도제작국장 김형노
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